Komşusunun cenazesine gitti, mezarlıkta son nefesini verdi

Denizli’de ilginç bir olay yaşandı. Komşusunun cenazesi için mezarlığa giden 65 yaşındaki adam, burada fenalaştı ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren adamın yakınları, acı haberle büyük yıkım yaşadı.
Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Adnan Mavi, vefat eden komşusu için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Mahalle camisinde cenaze namazının kılınmasının ardından defin için cemaatle birlikte Kadıköy Mahallesi Mezarlığına giden Adnan Mavi, defin işlemleri devam ederken dua edildiği sırada bir anda fenalaştı.
Yere yığılan yaşlı adamı fark eden vatandaşlar, ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine mezarlığa gelen sağlık ekipleri, Adnan Mavi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Komşusunun cenazesi için gittiği mezarlıkta hayatını kaybeden yaşlı adamın yakınları ve ailesi, acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı.