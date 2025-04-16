Komşusunun cenazesine gitti, mezarlıkta son nefesini verdi

Denizli’de ilginç bir olay yaşandı. Komşusunun cenazesi için mezarlığa giden 65 yaşındaki adam, burada fenalaştı ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren adamın yakınları, acı haberle büyük yıkım yaşadı.