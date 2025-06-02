Kontrolden çıkan kamyonet Pendik’te dehşet saçtı: 2 araca ve binaya çarptı

Pendik’te kontrolden çıkan bir kamyonet mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yokuşta geriye doğru kayan araç, önce iki araca ardından bir binaya çarparak güçlükle durabildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Pendik’te yokuşta aniden geri kayan bir kamyonet, önce park halindeki iki araca, ardından da üç katlı bir binanın giriş katına çarparak durabildi.

SEYİR HALİNDEYKEN GERİ KAYDI ARAÇLARA VE EVE ÇARPTI

Esenyalı Mahallesi Serander Sokak’ta E.T. yönetimindeki kamyonet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle geriye kaymaya başladı. Yol üzerindeki iki araca çarptıktan sonra hızla savrulan araç, son olarak bir binanın duvarına çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, bina ve araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.