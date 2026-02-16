İlk kez ev sahibi olacak vatandaşları yakından ilgilendiren 1.20 faizli konut kredisi düzenlemesine ilişkin araştırmalar devam ediyor.

1.20 faizli konut kredisi için yapılacak düzenlemeler merak edilirken bankaların mevcut konut kredisi faiz oranları da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor.

2 milyon TL üzerinde kredi alamayan kişiler için limit artışı da olacak.

Ayrıca kampanyadan ilk kez ev sahibi olacak yararlanacak.

Peki; konut kredisi faizleri ne kadar oldu 1.20 faizli konut kredisi ne zaman başlar?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk kez ev alacak vatandaşları yakından ilgilendiren konut finansman kampanyasının hayata geçirilmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından projenin teknik altyapısı hazırlanacak.

1.20 faizli krediye başvurular ise henüz başlamadı.

2026 yılı içerisinde kampanyanın Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

KONUT KREDİLERİ FAİZLERİ NE KADAR? ÖDEME PLANI

Bankalarda mevcut konut kredisi faiz oranları yüzde 2,49 ile yüzde 3 arasında değişiklik gösteriyor.

1 milyon liralık bir kredinin yüzde 2,49 faizle toplam geri ödemesi 3.194.534 lira oluyor.

Bu kapsamda aylık taksit tutarı ise 26.273,20 TL'ye tekabül ediyor.