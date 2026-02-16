Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Konut kredisi faizleri ne kadar oldu 1.20 faizli konut kredisi ne zaman başlar?

1.20 faizli konut kredisinin ne zaman çıkacağı tartışmaları devam ederken ev alma hayali ve planı yapan vatandaşlar da bankaların mevcut konut kredi faizlerini merak ediyor. Dar ve orta gelirli birçok vatandaş güncel konut kredisi faizlerini, geri ödeme planlarını ve taksit tutarlarını araştırıyor. Öte yandan 1.20 faizli konut kredisinin ne zaman başlayacağı sorusu ise hala yanıt arıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu 1.20 faizli konut kredisi ne zaman başlar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 11:07

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşları yakından ilgilendiren 1.20 faizli düzenlemesine ilişkin araştırmalar devam ediyor.

1.20 faizli konut kredisi için yapılacak düzenlemeler merak edilirken bankaların mevcut konut kredisi faiz oranları da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor.

Konut kredisi faizleri ne kadar oldu 1.20 faizli konut kredisi ne zaman başlar?

2 milyon TL üzerinde kredi alamayan kişiler için limit artışı da olacak.

Ayrıca kampanyadan ilk kez ev sahibi olacak yararlanacak.

Peki; konut kredisi faizleri ne kadar oldu 1.20 faizli konut kredisi ne zaman başlar?

Konut kredisi faizleri ne kadar oldu 1.20 faizli konut kredisi ne zaman başlar?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk kez ev alacak vatandaşları yakından ilgilendiren konut finansman kampanyasının hayata geçirilmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından projenin teknik altyapısı hazırlanacak.

1.20 faizli krediye başvurular ise henüz başlamadı.

2026 yılı içerisinde kampanyanın Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Konut kredisi faizleri ne kadar oldu 1.20 faizli konut kredisi ne zaman başlar?

KONUT KREDİLERİ FAİZLERİ NE KADAR? ÖDEME PLANI

Bankalarda mevcut konut kredisi faiz oranları yüzde 2,49 ile yüzde 3 arasında değişiklik gösteriyor.

1 milyon liralık bir kredinin yüzde 2,49 faizle toplam geri ödemesi 3.194.534 lira oluyor.

Bu kapsamda aylık taksit tutarı ise 26.273,20 TL'ye tekabül ediyor.

ETİKETLER
#konut kredisi
#kredi faizleri
#ev sahibi olmak
#Kredi Faiz Oranları
#Ilk Ev Sahibi
#Kredi Kampanyası
#Konut Finansmanı
#1.20 Konut Kredisi
#1.20 Faizli Kredi
#Ilk Kez Ev Sahibi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.