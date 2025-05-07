Konya’da apartmanda yangın paniği!

Konya Meram'da, Sahibiata Mahallesi Kadı İzzettin Sokak üzerinde bulunan ve daha önce tahliye edilmiş 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın, çevrede kısa süreli bir paniğe yol açtı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı…

Konya'da daha önceden boşaltılan bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Kadı İzzettin Sokak'ta bulunan daha önceden boşaltılan 5 katlı bir apartmanda çıktı.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatı katında henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.