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 | Yusuf Özgür Bülbül

Konya’da apartmanda yangın paniği!

Konya Meram'da, Sahibiata Mahallesi Kadı İzzettin Sokak üzerinde bulunan ve daha önce tahliye edilmiş 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın, çevrede kısa süreli bir paniğe yol açtı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 20:05
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 20:18

Konya'da daha önceden boşaltılan bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Kadı İzzettin Sokak'ta bulunan daha önceden boşaltılan 5 katlı bir apartmanda çıktı.

Konya’da apartmanda yangın paniği!

Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatı katında henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konya’da apartmanda yangın paniği!

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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