Konya'da bir okulda silahlı saldırı! Rehberlik öğretmeni hayatını kaybetti

Konya'da bir ortaokulda öğretmenlik yapan 33 yaşındaki Muhammed Öz, okulda 26 yaşındaki B.O tarafından silahlı saldırıya uğradı. Muhammed Öz olay yerinde hayatını kaybederken, B.O. polis tarafından gözaltına alındı.

Konya'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni odasında silahlı saldırıya uğradı. Korkunç olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda görevli rehberlik öğretmeni Muhammed Öz (33) ile odasına gelen daha önceden tanışıklıkları olduğu belirtilen şüpheli B.O. (26) arasında tartışma çıktı.

ODASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Tartışmanın büyümesiyle B.O. yanında bulunan tüfekle Öz'e ateş etti. Öğretmen Muhammed Öz olay yerinde hayatını kaybederken, B.O. polis ekipleri tarafından okulda gözaltına alındı.

ÖĞRETMENİN ÖLÜM HABERİNİ ALAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Okula gelen yakınları ve öğretmen arkadaşları olay sonrası gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.