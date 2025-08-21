Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Yaşam
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Konya'da atölyede tüp patladı: Yaralılar var!

Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Hatıp Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı. İşte detaylar...

Konya'da atölyede tüp patladı: Yaralılar var!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 01:18
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 01:33

’da 2 katlı evin bodrum katında bulunan atölyede, tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatıp Mahallesi Refik Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, evin bodrum katında bulunan atölyede Murat Ö. ve henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı oturmaya başladı. Bu sırada atölyede bulunan tüp patladı. Patlama sesi sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atölyede çıkan küçük çaplı yangını söndürürken, Murat Ö. ile arkadaşına müdahale etti.

Konya'da atölyede tüp patladı: Yaralılar var!



Yaralanan iki arkadaş olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Patlamanın nedeni yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

