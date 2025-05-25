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 | Selahattin Demirel

Konya'da dehşet! Karısını öldürdü, ihbar edip başında bekledi

Konya'da bir kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polisi arayıp kendisini ihbar eden katil zanlısı koca, polis ekipleri gelene kadar karısının başında bekledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 22:24

Merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir sitede saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda İ.Ö. (43) ile karısı Nuran Öner (42) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüdüğü olayda İ.Ö., karısını bıçakladı.

Konya'da dehşet! Karısını öldürdü, ihbar edip başında bekledi

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Katil zanlısı kocanın "Eşimi bıçakladım" ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nuran Öner’in hayatını kaybettiği belirlendi. Karısının başında bekleyen İ.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çift arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı, çiftin 3 çocuğu olduğu ve cinayet sırasında çocukların evde oldukları öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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ETİKETLER
#tartışma
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#Karı Koca
#Yaşam
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