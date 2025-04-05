Konya’da facia: Market yangınında bir çocuk yaşamını yitirdi

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir markette çıkan yangın, 5 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Alevler arasında kalan küçük Muhammed kurtarılamazken, biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir markette çıkan yangında, market sahibinin 5 yaşındaki oğlu Muhammed Kaan Örgün yaşamını yitirdi. Yangında biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

Yangın, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki 5 katlı binanın zemin katında bulunan A.Ö.'ye ait markette çıktı. İlk belirlemelere göre, yangın marketin mutfak bölümünde başladı ve kısa sürede deodorant ve parfümlerin bulunduğu bölüme sıçrayarak hızla yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın sırasında marketin arka tarafındaki büro kısmında bulunan 5 yaşındaki Muhammed Kaan Örgün kurtarılamadı.

Yangında dumandan etkilenen P.A.Ö. (8), B.Ö. (20), S.Ö. (46) ve market sahibi A.Ö. hastaneye kaldırıldı. Elinden hafif yaralanan itfaiye eri R.İ.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın sırasında apartman binası tedbir amaçlı boşaltılırken, savcılık olay yerinde inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.