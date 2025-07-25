Konya’da feci kaza! Bariyer tıra ok gibi saplandı

Konya’nın Kulu ilçesine bağlı olan Ömeranlı Mahallesi yakınlarında sabah saat 2.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. A. E. idaresindeki akaryakıt tankerinin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkan tır, refüje devrildi. Kazada demir bariyerler tırın kabinine ok gibi saplandı.

ŞOFÖR OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinde sürücü A. E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. .