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 | Özge Sönmez

Kazadan film gibi olay çıktı! 30 yıl önce kayboldu, seneler sonra böyle bulundu

Konya'da 30 yıl önce kaybolan zihinsel engelli şahıs karıştığı kaza sonucu bulundu. Kayıp kişi ailesine yıllar sonra ardından teslim edildi.

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Kazadan film gibi olay çıktı! 30 yıl önce kayboldu, seneler sonra böyle bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 13:19

Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana gelen olayda, M.S. idaresindeki araç yol kenarında yaya olarak yürüyen şahsa çarptı. 50-60 yaşlarındaki hafif zihinsel engelli şahsın yaralandığı kazanın altından film gibi olay çıktı.

30 YIL ÖNCE KAYBOLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kaza sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı şahıs için kimlik tespiti çalışması başlatıldı. Yaralının bakımını üstlenen A.T. ile yapılan görüşmede, şahsın yaklaşık 20 yıldır Konya'da yaşadığı, ailesine ulaşılamadığı, memleketinin Sivas ya da Tokat olabileceği ve bir kardeşinin olabileceği bilgisi alındı. Yapılan araştırmalarda telefonla ulaşılan kardeşi olduğu değerlendirilen 1964 doğumlu A.G., kardeşi E.G.'yi yaklaşık 30 yıldır aradıklarını ve mahkemeye gaiplik başvurusunda bulunduklarını belirtti. Görüşme sırasında gönderilen fotoğraf ile kardeşini teşhis eden A.E., kazada yaralanan şahsın 55 yaşındaki Sivas nüfusuna kayıtlı E.G. olduğunu doğruladı. A.G., kardeşini teslim almak üzere İstanbul'dan Konya'ya geldi. Teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki kardeş İstanbul'a dönüş yaptı.

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