Konya'da korkunç kaza: Anne, bebeği ve kız kardeşi hayatını kaybetti

Konya'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında anne, 2 aylık oğlu ve kız kardeşi hayatını kaybetti. 3 kişinin de yaralandığı kazada kahreden detaylar ortaya çıktı. Kazayı yapan sürücünün polis olduğu, atandığı şehre ailesiyle birlikte giderken kaza geçirdiği öğrenildi.

Antalya’dan Konya yönüne seyir halinde olan Bekir T. (37) idaresindeki otomobil, Derebucak ilçesi Pınarbaşı kavşağı civarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Beyşehir-Antalya Karayolunda meydana gelen kazada araçtan fırlayan sürücünün eşi Feyzanur Tatlı olay yerinde, 2 aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ile eşinin kız kardeşi Ayşe Sultan Genç ise kaldırıldıkları Derebucak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ İLE KAYINPEDERİ VE KAYINVALİDESİ YARALI

Yaralanan sürücü ve kayınpederi Bayram G. ile kayınvalidesi Gülnur G. ise ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü Bekir T., Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya’daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

KAZADA KAHREDEN DETAY!

Otomobil sürücüsü Bekir T.’nin Antalya Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne tayin olduğu, evinin eşyalarını kamyonla gönderdikten sonra atandığı Adıyaman’a gitmek üzere aile fertleri ile birlikte kendi aracıyla yola çıktığı, Derebucak’a geldiklerinde kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.