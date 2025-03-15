Konya'da şiddetli deprem! Uzman isimden kritik uyarı: 'Faylarda gerime artışı var'

Konya'da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki deprem büyük panik yaşatırken uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, levha içi faylarında da gerilme artışı olduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı dün saat 14.44'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedilirken depremin derinliği 11,62 kilometre olarak kaydedildi. Büyük paniğe neden olan depremin ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Konya'da yaşanan depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Osman Bektaş, paylaşımında levha içi faylarda gerilme artışı olduğunu söyledi.

"FAYLARDA GERİLİM ARTIŞI VAR"

Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş’ın paylaşımı şu şekilde:

4,2 KULU-KONYA DEPREMİ

Sağ yönlü Tuzgölü fay sisteminde gelişmiştir. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında gündeme gelen sismik aktivite artışı, Maraş depreminin sadece KAF ve DAF gibi levha sınırı faylarında değil levha içi faylarında da gerilme artışı oluşturduğunu gösterebilir.