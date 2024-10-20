Konya'da yırtıcı kuşlara şefkat eli: Göçü yarım kalan akbabalar, rehabilitasyona alındı

20 Ekim 2024 17:45 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 17:47

Konya'daki Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, yaralı veya hasta halde bulunan göçmen akbabalara ev sahipliği yapıyor. Merkezde 4 küçük akbaba ve 1 kara akbaba tedavi edilip rehabilite ediliyor.

Konya​'da akbabalar, yarım kalan yolculuklarının ardından kendilerine yepyeni bir durak buldu: Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi. Yırtıcı kuşlar, göç ederken karşılaştıkları zorluklar nedeniyle koruma altına alındı ve merkezde özel olarak hazırlanan alanlarda konuk ediliyor.

Akbabalar yaralı veya hasta olarak merkeze getirilmiş olup, tedavileri ve rehabilitasyon işlemleri tamamlandıktan ve göçe hazır duruma getirildikten sonra serbest bırakılacak. Edinilen bilgiye göre 4 küçük akbaba ve 1 kara akbaba merkezde misafir ediliyor. Burada günün belirli saatlerinde karınları doyuruluyor, bakımları ve pansumanları veterinerler tarafından yapılıyor.

HAYVANLARI DOĞAYA KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORLAR

Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Müdürü ve Başveteriner Hekimi Ufuk Ertürk, konuyla ilgili bilgiler verdi. Doğada hasta, yaralı, düşkün halde bulunan vahşi hayvanların tedavilerini ve bakımlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Ertürk, her canlının ekosistem için önemli olduğunu vurguladı ve merkeze getirilen hayvanları öncelikle doğaya kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

DÜNYADA 8 GÖÇ ROTASI BULUNUYOR

Ufuk Ertürk, dünyanın toplam 8 göç rotasına ev sahipliği yaptığını ve Türkiye'nin de Karadeniz-Akdeniz rotasında olduğunu söyledi. Her yıl ilkbaharda ve sonbaharda Türkiye'nin göçmen kuşlara ev sahipliği yaptığını ifade eden Ertürk, bu kuşlardan bazılarının ise doğal engeller, enerji nakil hatları, uçak çarpmaları, avcılık, beslenme alanlarının kaybolması gibi sebeplerle göçünü tamamlayamadığını kaydetti.

Yaralanan, hastalanan veya bitkin düşen kuşların duyarlı vatandaşların ihbarı ya da saha personelinin dikkatiyle tespit edildiğini, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince de rehabilitasyon merkezine getirildiğini dile getiren Ertürk, tedavisi ve rehabilitasyon süreci yetişen hayvanların aynı göç döneminde sürüsüne katılmak üzere doğaya bırakıldığını, tedavisi yetişmeyenlerinse bir sonraki göç dönemini beklediğini belirtti ve ekledi:

"Bu süre zarfında rehabilitasyon merkezimizde veteriner hekimler nezaretinde beslenme ve sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Rehabilitasyon merkezinde şu anda 5 akbabamız bulunuyor. Akbabalarımızın tedavi ve rehabilitasyon süreçleri, içinde bulunduğumuz göç döneminde tamamlanamayacak. O yüzden bu hayvanlarımızın doğaya salınması, bir sonraki göç dönemine kaldı."

Ertürk, akbabalar için kendi türlerine özgü habitat alanları oluşturduklarını belirterek, yırtıcı göçmen kuşların rehabilitasyonunu ve beslenmesinin yapıldığı büyük bir kafesleri olduğunu ve burada bakıcılarının her gün akbabaları doğada yedikleri besinlerle besledini sözlerine ekledi. "Veteriner hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, onları göçe hazırlamak için günlük sağlık taramalarını, devam eden tedavi süreçleri varsa o uygulamalarını gerçekleştiriyor" diye konuştu.