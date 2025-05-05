Konya'daki dehşetin nedeni ortaya çıktı! Eşine attığı mesaj şoke etti: 'Gelmezsen evi de kendimi de yakacağım'

Konya'da bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında 13 kişi yaralanmıştı. Patlamanın eşinden ayrı yaşayan Osman Ç. isimli kişinin boruyu kesmesiyle oluşan gaz sızıntısı nedeniyle yaşandığı tespit edildi. Korkunç patlamadan önce de Osman Ç.'nin eşine 'Gelmezsen evi de yakacağım. Kendimi de yakacağım' diye mesaj attığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Korkunç patlama gece 01.40 sıralarında Konya'da bir apartmanda meydana geldi. 31 yaşındaki Osman Ç.'nin oturduğu dairede doğal gazdan kaynaklanan şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

EŞİNE ATTIĞI MESAJ ŞOKE ETTİ

Ekiplerin ilk incelemelerinde patlamanın eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin oturduğu dairede kesilen borudan sızan doğalgazdan kaynaklı olduğu tespit edildi. Eşine olaydan önce 'Gelmezsen evi de yakacağım. Kendimi de yakacağım' diye mesaj attığı iddia edilen Osman Ç.'nin, daha önce de ilaç içip intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

DURUMU AĞIR

Apartman sakinleri ile kuş beslemeden dolayı sık sık kavga da ettiği öğrenilen Osman Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.