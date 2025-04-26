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 | Bengül Arıca

Konya'daki tüyler ürperten cinayetin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Konya’da 19 yıl önce yakılarak öldürülen 25 yaşındaki Yeter Öztürk’ün korkunç ölümünün ardından tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Talihsiz kadının eski sevgilisi tarafından boğularak öldürüldükten sonra benzinle yakıldığı belirlendi. İşte korkunç olayın detayları...

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Konya'daki tüyler ürperten cinayetin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 10:17

Konya'da 11 Nisan 2006'da meydana gelen tüyler ürperten olayda boş arazide bir kadın cesedi yakılmış olarak bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. O dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen kimliği tespit edilemeyen kadınlar için İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT dedektifleri, faili meçhul cinayet dosyasını Kasım 2023'te yeniden açtı. Ekipler, 2006 yılındaki kayıp kadınların listesini çıkardı. 75 kişilik listeden eleme yapılarak yaş aralığı maktulle örtüşen 18 kadın tespit edildi.

KATİL ESKİ SEVGİLİ ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Jandarma ekipleri cesedin kimliğinin belirlenmesi üzerine genç kadının o dönem kimlerle görüştüğünü bulmak için harekete geçti. Dedektifler yapılan incelemede Öztürk'ün öldürülmeden önce en çok Adem Sayan ile görüştüğünü belirledi. Adem Sayan'ın yakın çevresi ile irtibata geçen ekipler, Sayan'ın o dönem Yeter Öztürk ile sevgili olduğu bilgisine yaşadığı bilgisine ulaştı. Yeter Öztürk'ün öldürülmeden önce Sayan hakkında şikayetçi olduğu ve bu nedenle Sayan hakkında şüpheli olarak 'tehdit' suçundan dava açıldığı da belirlendi.

Konya'daki tüyler ürperten cinayetin sırrı çözüldü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Tüm bu bilgiler ışığında ekipler Adem Sayan ve eşi H.S'yi şehir merkezindeki evlerinde gözaltına aldı. Sayan'dan alınan DNA örnekleri ceset üzerindeki kıyafetlerde bulunan DNA örnekleri ile de uyuştu. Suçunu itiraf eden Adem Sayan, Yeter Öztürk ile ayrıldıklarını, olay günü tekrar konuşmak için evine gittiğini, burada çıkan tartışma sonucu Yeter'in kafasına sert bir cisim vurarak yere düşürdüğünü ardından da genç kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

BENZİN DÖKÜP YAKTI

Sayan'ın cesedi araca koyduktan sonra eşiyle birlikte yola çıktıklarını, yoldan aldığı benzinle de Yeter Öztürk'ün cesedini yaktığını söylediği öğrenildi. Eşi H.S'de Öztürk'ü Sayan'ın öldürdüğünü doğruladığı ileri sürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem Sayan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi H.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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