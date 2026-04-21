Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Konyaspor Fenerbahçe ZTK maç sonucu kaç kaç? Fenerbahçe elendi mi rövanş var mı?

Fenerbahçe ile Konyaspor, Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk yarı finalist belirlenirken mücadele 1-0’lık skorla tamamlandı. Karşılaşmadaki tek gol 121. dakikada Konyaspor adına penaltıdan kaydedildi. Bu sonuçla Konyaspor yarı finale yükselirken Fenerbahçe turnuvaya veda etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 23:43
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 23:48

ile , Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Fenerbahçe'yi uzatmaların son anlarında attığı penaltı golüyle eleyerek yarı finale yükseldi.
Konyaspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde karşılaştı.
Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaların ilk bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.
VAR incelemesi sonrası 120. dakikada Konyaspor penaltı kazandı.
120+2. dakikada Marko Jevtović penaltıdan golü attı ve Konyaspor turu geçti.
Konyaspor yarı finalde Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın normal süresinde gol çıkmadı ve maç uzatma dakikalarına taşındı.

Uzatmaların ilk bölümü de golsüz eşitlikle sona ererken, VAR incelemesinin ardından 120. dakikada Konyaspor kazandı.

120+2. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Marko Jevtović hata yapmadı ve Konyaspor’a turu getiren golü attı.

Yarı finale adını yazdıran Konyaspor, Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TEDESCO'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçe tarafında ise yenilginin sorumluluğu teknik direktör Domenico Tedesco’ya yüklendi. Büyük bir düş kırıklığı yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma bitiminde binlerce paylaşım yaparak Domenico Tedesco’yu görevi bırakmaya davet etti.

ETİKETLER
#penaltı
#konyaspor
#yarı final
#ziraat türkiye kupası
#Fenerbahçe
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.