Konyaspor Fenerbahçe ZTK maç sonucu kaç kaç? Fenerbahçe elendi mi rövanş var mı?

Konyaspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın normal süresinde gol çıkmadı ve maç uzatma dakikalarına taşındı.
Uzatmaların ilk bölümü de golsüz eşitlikle sona ererken, VAR incelemesinin ardından 120. dakikada Konyaspor penaltı kazandı.
120+2. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Marko Jevtović hata yapmadı ve Konyaspor’a turu getiren golü attı.
Yarı finale adını yazdıran Konyaspor, Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe tarafında ise yenilginin sorumluluğu teknik direktör Domenico Tedesco’ya yüklendi. Büyük bir düş kırıklığı yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma bitiminde binlerce paylaşım yaparak Domenico Tedesco’yu görevi bırakmaya davet etti.