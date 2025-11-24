Köpeklerin ısırdığı genç öldü! Suyu görünce korktuğu anlar ortaya çıktı

Diyarbakır Ergani'de 9 Eylül'de meydana gelen korkunç olayda sokakta yürüyen yabancı uyruklu 2 kardeş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan 17 yaşındaki Hasan Ahmed, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARDEŞİNE VE KENDİSİNE KUDUZ TEŞHİSİ KOYULDU

Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu. Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim'de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet'in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.