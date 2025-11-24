Menü Kapat
TGRT Haber
Köpeklerin ısırdığı genç öldü! Suyu görünce korktuğu anlar ortaya çıktı

Diyarbakır'da kardeşiyle birlikte sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Suriye uyruklu Hasan Ahmed, kuduz teşhisi aldı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hasan'ın, suyu gördüğünde korktuğu anlar ortaya çıktı. Hasan'ın kardeşinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 15:33

'de 9 Eylül'de meydana gelen korkunç olayda sokakta yürüyen yabancı uyruklu 2 kardeş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan 17 yaşındaki Hasan Ahmed, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köpeklerin ısırdığı genç öldü! Suyu görünce korktuğu anlar ortaya çıktı

KARDEŞİNE VE KENDİSİNE KUDUZ TEŞHİSİ KOYULDU

Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine teşhisi konuldu. Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim'de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Köpeklerin ısırdığı genç öldü! Suyu görünce korktuğu anlar ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet'in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.

Köpeklerin ısırdığı genç öldü! Suyu görünce korktuğu anlar ortaya çıktı
