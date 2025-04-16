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 | Selahattin Demirel

Köpeklerin saldırısına uğradı! O günden beri dışarı çıkamıyor

Hatay'da sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan kadın, yaşadığı korku dolu anlar sonrası korkusundan sokağa çıkamıyor. Serum tedavisi süren kadın, "Yarın bir gün işe başlayacağım zaman nasıl gideceğimi şimdiden düşünüyorum. Pantolonumu hemen üstümden çıkarttılar onu görmemem için çöpe attılar." sözleriyle yaşadığı travmayı anlattı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 09:38

Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Zekiye Atmış, 11 Nisan günü akşam saatlerinde işten eve dönerken köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtulan kadın, bacağından yaralandı.

"3 KÖPEK SALDIRDI"

Hastanedeki tedavinin ardından evine gelen Atmış, sokağa çıkmaya korkusundan evinin balkonundan dışarıyı izliyor. Köpeklerin saldırısından yaralanan Atmış'ın yaşadığı korku dolu anlar ve köpek sürüsüyse güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeklerin saldırısına uğradı! O günden beri dışarı çıkamıyor


Köpek saldırısı sonrası korkudan evden çıkamadığını belirten Zekiye Atmış, "Doğu Park Sitesi'nden çıkarken, saat 18.00'de iş çıkışında yolda yürürken hiç görmediğim bir şekilde 3 köpeğin saldırısına uğradım. Onları görmedim ve nerede olduklarının bile farkında olmadan hemen iki bacağıma saldırdılar. Köpekler pantolonumu paramparça yaptılar ve yere düşürdüler beni. Ben de canımı kurtarabilmek için bağırdım ve insanların sayesinde canımdan olmadım.

"SOKAĞA ÇIKAMIYORUM, DIŞARIYI BALKONDAN İZLİYORUM"

Baldırımdan ve dizüstünden ısırdı. Bu saldırıdan dolayı sokağa çıkamıyorum ve balkondan dışarıyı izliyorum. Yarın bir gün işe başlayacağım zaman nasıl gideceğimi şimdiden düşünüyorum.

Köpeklerin saldırısına uğradı! O günden beri dışarı çıkamıyor

"PANTOLONUMU GÖRMEMEM İÇİN ÇÖPE ATTILAR"

Pantolonumu hemen üstümden çıkarttılar onu görmemem için çöpe attılar. Ben de bir yan etki yaptığı için şimdiye kadar toparlanamıyorum, uykularımda bile o korkuyu hissediyorum. İki omuzdan ve dün 2 tane de bacağımdan serum yedim, tedaviler devam ediyor" dedi.

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