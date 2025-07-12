Korku dolu evlenme teklifinin sonu karakolda bitti!

Adana'da yaşayan 29 yaşındaki Şakir Karakaya kız arkadaşı Nazlı Gümüş'e sıra dışı bir evlenme teklifi yapmak isteyince unutulmayacak bir olaya imza attı.

VURULMALI SENARYO HAZIRLADILAR

Karakaya, Çukurova'daki mesire alanında kendisini bekleyen kız arkadaşı Gümüş ve arkadaşlarının yanına gitti. Bir anda yanına gelen motosikletli kişiyle tartışmaya başladı. Senaryo gereği motosikletli ve kasklı arkadaşı Karakaya'ya ateş ediyormuş gibi yaparak torpil (patlayıcı ses çıkaran düzenek) patlattı. Vurulmuş gibi yapan Karakaya, otomobilin arkasına geçerek yere uzandı.

KIZ ARKADAŞINI ÖNCE KORKUTTU SONRA EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI

Karakaya, arkadaşlarıyla koşarak bölgeye gelen Gümüş'e bu sırada evlilik teklif etti.

Karakaya'nın teklifine Gümüş'ün verdiği "evet" yanıtının ardından çiftin yanındaki arkadaşları alkışlarla çifti kutladı.

Bu anları çiftin bir arkadaşı ise cep telefonuyla uzaktan görüntüledi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Olayın gerçek olduğunu düşünen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Karakaya ve arkadaşları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Karakaya, gazetecilere, uzun süredir evlilik teklifi hazırlığında olduğunu söyledi.

Farklı bir teklif yapmak istediği için çok düşündüğünü anlatan Karakaya, "Kendisi benim 14 yıllık sevgilim, çocukluk aşkım. Çocukluktan beri romantik bir evlilik teklifi istemedi. Adrenalin, korku olsun istedi. Ben de böyle bir plan düşündüm. Çok güzel oldu, teklife evet yanıtını aldık. Arkadaşlarımla beraber kavga ediyormuşum, vuruluyormuşum gibi gösterip kendimi yere attım. Silah sesi gibi gelmesini istedik, torpil kullandık. Arabanın arkasında yere yattım. Kan için de gıda boyası kullandık. Çevredeki insanlar gerçek sandı. O kadar iyi oynadık ki herhalde gerçek sanıp şikayet ettiler. Polisler gelip şikayet üzerine bizi karakola götürdüklerini söylediler. İfadeye gelip çıktık." diye konuştu.

Nazlı Gümüş ise "Kötü bir durumdu ama hep hayalim olan bir şeydi. Çok mutluyum. İyi ki evet." dedi.