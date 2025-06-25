Kötü koku her şeyi ortaya çıkardı! Ekipler kapıyı açınca korkunç manzarayla karşılaştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartmanda yayılan kötü koku üzerine komşular durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kokunun geldiği dairenin kapısını açınca korkunç manzarayla karşılaştı. 15 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartmanda yayılan kötü koku komşuları harekete geçirdi. 1. katta oturan 67 yaşındaki Mitat G.'nin oturduğu daireden gelen koku ve 2 haftadır ortalıkta görülmemesi üzerine komşuları durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EVE GİREN EKİPLER ŞOKE OLDU!

Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracılığıyla kapıyı açarak eve girdi. Yapılan kontrollerde, yalnız yaşayan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Komşuların verdiği bilgilere göre, yaşlı adamın çeşitli sağlık sorunları bulunduğu, tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi.

15 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan 15 gündür şahsa ulaşılamadığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.