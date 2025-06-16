Köy kahvesinde kanlı buluşma! Husumetlisini bıçaklayarak katletti

Adana'nın Feke ilçesinine bağlı Paşalı Mahallesi'ndeki köy kahvesinde meydana gelen olayda; 15 yıldır aralarında husumet olan M.T. (55) ve Bayram A.(62) arasında sözlü tartışma çıktı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda; M.T. yanında taşıdığı bıçakla Bayram A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan B.A., ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Buradaki ilk müdahalenin ardından şehir hastanesine sevk edilen B.A., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kaçan cinayet şüphelisi M.T., ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.