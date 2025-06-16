Köy kahvesinde kanlı buluşma! Husumetlisini bıçaklayarak katletti

Adana'nın Feke ilçesinde aralarında 15 yıldır husumet bulunan iki kişi, kavgaya tutuştu. Bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken katil zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı.
Adana'nın Feke ilçesinine bağlı Paşalı Mahallesi'ndeki köy kahvesinde meydana gelen olayda; 15 yıldır aralarında husumet olan M.T. (55) ve Bayram A.(62) arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda; M.T. yanında taşıdığı bıçakla Bayram A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan B.A., ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından şehir hastanesine sevk edilen B.A., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kaçan cinayet şüphelisi M.T., ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.