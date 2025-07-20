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 | Selahattin Demirel

Köyde dehşet! 93 yaşındaki bastonlu adam kabusu yaşattı: 3 yaralı

Isparta'da çıkan tartışmada 93 yaşındaki adam bir elinde bastonu diğer elinde silahıyla köy meydanını basarak köylülere kabusu yaşattı. Olayda biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken görüntüler de ortaya çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 18:01

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde 14 Temmuz'da saat 14.30 sıralarında yaşanan olayda93 yaşındaki Mehmet A.K., köy meydanında yeğeni olduğu iddia edilen Kemal Ç. ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

SEKEN KURŞUNLAR 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİYE İSABET ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A.K., elindeki tabancayla Kemal Ç.'ye ateş açtı. Seken kurşunlar, olay sırasında meydanda bulunan 8 yaşındaki Emirhan P. ile Şerhan S.'ye de isabet etti.

Köyde dehşet! 93 yaşındaki bastonlu adam kabusu yaşattı: 3 yaralı

Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kemal Ç., Emirhan P. ve Şerhan S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Kemal Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet A.K.'nin elinde baston ve silahla köy meydanına geldiği, ortalığa rastgele ateş açtıktan sonra uzaklaştığı görüldü.

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ETİKETLER
#silahlı saldırı
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