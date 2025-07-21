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 | Murat Makas

Köylü mezarlığa kimseyi yaklaştırmıyor, dünyada sadece Türkiye'de var! Cezası 500 bin TL'den fazla

Siirt'in Tillo ilçesinin Sinep köyü sakinleri, lokal endemik özelliği olan bitki için mezarlıkta nöbetini sürdürüyor. Koparılması halinde 557 bin 212 lira ceza uygulanan Siirt adaçayı (Salvia Siirtica) bitkisine ilişkin kritik detaylar ortaya çıktı. Bitki dünyada sadece Türkiye'de bulunuyor.

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Köylü mezarlığa kimseyi yaklaştırmıyor, dünyada sadece Türkiye'de var! Cezası 500 bin TL'den fazla
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 19:08

'in Tillo ilçesinin Sinep köyü sakinleri mezarlıkta yetişen Türkiye için kritik öneme sahip bitkinin nöbetini tutuyor. Geçtiğimiz aylarda halk bitkinin özelliğine ilişkin konuşmuştu. Mezarlıkta nöbet devam ederken IUCN kriterlerine göre tek yaşama alanına sahip olması ve popülasyondaki birey sayısı nedeniyle nesli kritik tehlike "CR" altında bulunan Siirt adaçayı bitkisi yetkilileri harekete geçirdi.

Köylü mezarlığa kimseyi yaklaştırmıyor, dünyada sadece Türkiye'de var! Cezası 500 bin TL'den fazla

VARDİYALI NÖBET TUTUYORLAR

ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünce "Siirt Adaçayı Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında koruma altına alınan bitkiyi koparanlara 557 bin 212 lira idari ceza uygulanıyor. Mezarlıkta yetişen bitkiyi inceleyen akademisyenlerden Siirt adaçayının önemini ve neslinin tehlike altında olduğunu öğrenen köy sakinleri vardiyalı nöbete başladı.

Köylü mezarlığa kimseyi yaklaştırmıyor, dünyada sadece Türkiye'de var! Cezası 500 bin TL'den fazla

ÜÇTE BİRİ ENDEMİK

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fidan, AA muhabirine, Türkiye'nin bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin, ülkedeki bitki varlığının üçte birinin endemik olduğuna işaret etti. Mehmet Fidan, bitkinin gen merkezinin Türkiye olduğunu söyleyerek "Bunlara baktığımızda yeryüzünde en fazla endemik türün bulunduğu bölge olarak Türkiye'yi görüyoruz. Bu bitkinin bazı türleri tıbbi aromatik bitki alanında, bazıları süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Bu bitkinin tıbbi aromatik özellikleri ve süs bitkisi olarak kullanabilme potansiyeli ortaya konularak ekonomiye kazandırılması potansiyeli yüksek. Siirt adaçayına yönelik çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

BİTKİNİN HEM ÇİÇEK AÇTIĞI HEM TOHUM VERDİĞİ DÖNEM

Köy muhtarı Şaban Koyun da yıllardır varlığını bildikleri bitkinin altına alınmasıyla önemini daha iyi kavradıklarını söyledi. El birliğiyle bitkiyi korumaya çalıştıklarını anlatan Koyun, bu nedenle sadece bitkinin çiçek açtığı dönemde değil türün doğal olarak çoğalması açısından tohum verdiği dönemde de mezarlıkta nöbeti sürdürdüklerini belirtti.

Köylü mezarlığa kimseyi yaklaştırmıyor, dünyada sadece Türkiye'de var! Cezası 500 bin TL'den fazla

Koyun, "Bilim insanları araştırmaları sonucu bu türün dünyada sadece burada olduğunu söylediler. O günden beri değerli olduğunu bilerek bitkiyi koruma altına aldık." ifadelerini kullandı. Bölgede yabancı birini gördüklerinde onu izlediklerini ve mezarlıktaki bitkilere zarar vermemesi için önlem aldıklarını ifade eden Koyun, bitkinin insanlığa faydalı olması için gerekli çalışmaların yapılmasını istediklerini kaydetti.

Köylü mezarlığa kimseyi yaklaştırmıyor, dünyada sadece Türkiye'de var! Cezası 500 bin TL'den fazla

Köyde yaşayan vatandaşlardan 81 yaşındaki Ahmet Beşir Tatlı da bu bitkinin ülkeye ve millete faydalı olmasını diledi. Tatlı, "Bazı kişiler mezarlığa geliyor. Tanımadığımız kişileri mezarlığa sokmuyoruz. Bitkiyi korumak için elimize ne gelirse yapacağız." dedi.

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ETİKETLER
#siirt
#koruma
#Doğa Koruma
#Siirt Adaçayı
#Nesli Tehlikeli Bitki
#Tillo
#Yaşam
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