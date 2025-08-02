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 | Özge Sönmez

Köylüler dışarı adımını bile atamıyor! Günlerdir kabusu yaşıyorlar: 'Çok korkuyoruz'

Batman'ın Kozluk ilçesinde Tuzlagözü köyünde yaşayanlar günlerdir kabusu yaşıyor. Köyü istila eden akrepler yüzünden köylüler dışarı adımlarını bile atamıyor. Korkudan köylerinde yaşayamadıklarını söyleyen köylüler yetkililerden yardım talep etti.

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Köylüler dışarı adımını bile atamıyor! Günlerdir kabusu yaşıyorlar: 'Çok korkuyoruz'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 11:15

Tuzlagözü köyünde yaşayanlar günlerdir evlerinden dışarı çıkamıyor. Havaların ısınmasıyla köyü akrepler basınca sokaklarda bile yürünmez hale geldi. Her delikten yüzlerce çıkan zehirli akrepler yüzünden köylünün hayatı kabusa döndü.

Köylüler dışarı adımını bile atamıyor! Günlerdir kabusu yaşıyorlar: 'Çok korkuyoruz'

KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYORLAR

Korkudan köylerinde yaşayamadıklarını ifade eden Erdal Aydın "Havaların ısınmasıyla beraber özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan akreplerle baş edemez duruma geldik. Çocuk ve yaşlılarımız var evlerimizde, her an birinin akrepler tarafından sokulması korkusuyla yaşıyoruz. Yaptığımız ilaçlamalar işe yaramadı. Yetkililer bize yardım etsin lütfen" şeklinde konuştu.

Köylüler dışarı adımını bile atamıyor! Günlerdir kabusu yaşıyorlar: 'Çok korkuyoruz'

BAZILARI İPLE DOLAŞTIRIYOR

Akreplerle artık iç içe yaşamaya başlayan köy sakinlerinin bazıları, akreplerin zehirli kuyruklarına bağladıkları iplerle akrepleri dolaştırıp, oyunlar oynuyor.

Köylüler dışarı adımını bile atamıyor! Günlerdir kabusu yaşıyorlar: 'Çok korkuyoruz'
Köylüler dışarı adımını bile atamıyor! Günlerdir kabusu yaşıyorlar: 'Çok korkuyoruz'
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ETİKETLER
#Akrep Istilası
#Tuzlagözü
#Hayat Kabusu
#Zehirli Akrepler
#Köyün Korkusu
#Yaşam
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