Köylüler dışarı adımını bile atamıyor! Günlerdir kabusu yaşıyorlar: 'Çok korkuyoruz'

Tuzlagözü köyünde yaşayanlar günlerdir evlerinden dışarı çıkamıyor. Havaların ısınmasıyla köyü akrepler basınca sokaklarda bile yürünmez hale geldi. Her delikten yüzlerce çıkan zehirli akrepler yüzünden köylünün hayatı kabusa döndü.

KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYORLAR

Korkudan köylerinde yaşayamadıklarını ifade eden Erdal Aydın "Havaların ısınmasıyla beraber özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan akreplerle baş edemez duruma geldik. Çocuk ve yaşlılarımız var evlerimizde, her an birinin akrepler tarafından sokulması korkusuyla yaşıyoruz. Yaptığımız ilaçlamalar işe yaramadı. Yetkililer bize yardım etsin lütfen" şeklinde konuştu.

BAZILARI İPLE DOLAŞTIRIYOR

Akreplerle artık iç içe yaşamaya başlayan köy sakinlerinin bazıları, akreplerin zehirli kuyruklarına bağladıkları iplerle akrepleri dolaştırıp, oyunlar oynuyor.