Köyden kente göçlerin artması, gençlerin evlenmemesi ve evlenenlerin de az çocuk yapması gibi çeşitli nedenlerle Aydın'da kırsal kesimlerde nüfus ile birlikte çiftçi sayısı da gün geçtikçe azalmaya başladı. İl genelinde ziraat odalarına kayıtlı yaklaşık 130 bin çiftçi bulunduğu belirtilirken, gençlerin tarımla uğraşmaktan kaçınması ise gözlerden kaçmıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Köyün en genci 50 yaşında: Aydın’da tarla ve bahçelerde çalışacak genç bulunmuyor Aydın'da köyden kente göçler, gençlerin evlenmemesi ve az çocuk yapması gibi nedenlerle kırsal kesimde çiftçi sayısı ve nüfus azalırken, tarla ve bahçe işleri yaşlılara kalmıştır. Aydın'da ziraat odalarına kayıtlı yaklaşık 130 bin çiftçi bulunurken, gençlerin tarımdan kaçınması dikkat çekmektedir. Gençlerin farklı sektörlere yönelmesiyle Aydın'daki çiftçilerin yaş ortalaması yükselmiş, bazı köylerde en genç çiftçinin 50 yaşında olduğu belirtilmiştir. Koçarlı ilçesine bağlı Satılar Mahallesi'nde traktörün giremediği arazilerde geleneksel yöntemlerle tarım yapılmaktadır. 66 yaşındaki Musa Küçük, köyde genç kalmadığını ve işlerin kendilerine kaldığını, köylere destek verilmezse gelecekte tarımla uğraşacak insan kalmayacağını ifade etmiştir. 62 yaşındaki Tahir Çoban da gençlerin köyde kalmayıp dışarıda çalıştığını ve kendilerinden sonra arazilerin akıbetinin belirsiz olduğunu dile getirmiştir.

TARLA VE BAHÇE İŞLERİ YAŞLILARA KALDI

Gençlerin tarım yerine farklı sektörlere yönelmesi ise Aydın genelindeki çiftçilerin yaş ortalaması her geçen gün yükseltti. Çiftçi yaşının 60'a yükseldiği Aydın'ın köylerinde tarla ve bahçe işleri yaşlılara kaldı.

Koçarlı ilçesine bağlı Satılar Mahallesi'nde traktörün giremediği arazilerde geleneksel yöntemlerle tarla ve bahçelerini süren üreticiler, köyde gençlerin kalmaması sebebiyle ‘İş başa düştü' diyerek topraklarını işlemeye çalışıyor.

KÖYÜN EN GENCİ 50 YAŞINDA

Katırla toprakları işleyen 66 yaşındaki Musa Küçük, köyün en gencinin 50 yaşlarında olduğunu ifade ederek, "İncirlerin, asmaların diplerini işliyoruz. Onları sürüyoruz. Bizim buralarda traktör zaten işleyemiyor. Çapa makinesi işliyor ama o da bunun yaptığı işi yapamıyor. Mecburen yine hayvanla çalışıyoruz. Bahar mevsimi geldiği zaman mart ayında başlarız bu toprakları işlemeye, hazirana kadar devam eder. Köylerimizde maalesef genç kalmadı. Köyün en gençleri biziz. Köyün en gençleri 50 yaş üzeri. Haliyle bizim başımıza kalıyor işler. Gençleri buraya çekmemiz için köylere destek verilmesi lazım. Böyle giderse bizden sonra bu toprakları işleyecek insan kalmayacak. Çoluk çocuk yetişmeyecek. Benim 3 evladım var, üçü de dışarıda" dedi.

EN GENÇ BİZLER VARIZ

Artık yetişen gencin kalmadığını ve kendilerinden sonra arazilerinin akıbetinin ne olacağını bilmediklerini ifade eden 62 yaşındaki Tahir Çoban ise, "Genç olsa da bu işi yapmıyorlar artık. Hepsi dışarıda çalışıyor. Şehre gittiler. Köyde genç bulamazsın yani. En genç bizler varız. Bizden sonra bu arazilerin ne olacağını bilmiyoruz" şeklinde konuştu.