Koyunlarını otlatmaya çıkardı! Acı kazada yaşlı çoban feci şekilde can verdi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çobana ve koyun sürüsüne çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Aşağıçinik Mahallesi Büyüklü Bulvarı'nda dün akşam meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, İbrahim C. (72) yönetimindeki 55 RZ 317 plakalı otomobil, koyunlarıyla birlikte evine gitmekte olan 65 yaşındaki çoban Ali Şener'e ve sürüsüne çarptı.

ÇOBAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ KOYUNU TELEF OLDU

Çarpmanın etkisiyle Şener olay yerinde hayatını kaybederken, sürüdeki koyunlardan biri de telef oldu. Şener'in cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.