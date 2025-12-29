KPSS 2025/2 merkezi atama sonuç tarihi! KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 merkezi atama sonuç tarihi gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025/2 merkezi atama tercih kılavuzu geçtiğimiz haftalarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. Kılavuzun erişime açılmasının ardından adaylar 19-25 Aralık tarihlerinde memur adayları başvuru işlemlerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle gerçekleştirdiler. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ise KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi.

KPSS 2025/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında ÖSYM resmi bir açıklama yapılmadı. geçtiğimiz yıl KPSS merkezi atama başvuruları 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Adayların tercih sonuçları ise 3 Ocak 2025 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sonuçlarının benzer tarihlerde, 2 Ocak 2025 Cuma günü duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR, NEREDEN BAKILIR?

KPSS 2025/2 tercih sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecekler. AİS sistemi veya mobil uygulama üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçlarını öğrenebilecekler.