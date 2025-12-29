Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

KPSS 2025/2 merkezi atama sonuç tarihi! KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 sonuçları ne zaman açıklanacağı binlerce adayın gündeminde yer alıyor. KPSS 2025/2 Merkezi atama tercih işlemleri ÖSYM tarafından 19-25 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Tercih işlemlerini gerçekleştirilmesinin ardından binlerce aday KPSS 2025/2 merkezi atama sonuç tarihini beklemeye başladı. Adaylar tarafından KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KPSS 2025/2 merkezi atama sonuç tarihi! KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 11:35

KPSS 2025/2 merkezi atama sonuç tarihi gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025/2 merkezi atama tercih kılavuzu geçtiğimiz haftalarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. Kılavuzun erişime açılmasının ardından adaylar 19-25 Aralık tarihlerinde memur adayları başvuru işlemlerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle gerçekleştirdiler. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ise KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi.

KPSS 2025/2 merkezi atama sonuç tarihi! KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında ÖSYM resmi bir açıklama yapılmadı. geçtiğimiz yıl KPSS merkezi atama başvuruları 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Adayların tercih sonuçları ise 3 Ocak 2025 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sonuçlarının benzer tarihlerde, 2 Ocak 2025 Cuma günü duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KPSS 2025/2 merkezi atama sonuç tarihi! KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR, NEREDEN BAKILIR?

KPSS 2025/2 tercih sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecekler. AİS sistemi veya mobil uygulama üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçlarını öğrenebilecekler.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.