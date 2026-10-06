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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:33

KPSS lisans sınav sonuçları 2026 sonuc.osym.gov.tr! T.C. kimlik no ve şifreyle beraber KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?

Lisans KPSS sınav sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr adresine çevrildi. KPSS lisans sınavı sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla ayrıca bildirilmeyecek. ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ilan edilen sonuçlar doğrudan tebliğ hükmünde olacak. Kamu kurumlarında açılan kadrolara lisans sınavı puanıyla başvuru yapacak adaylar ise sonuçlara odaklandı. KPSS lisans sınavı sonuçlarından elde edilen puanlar 1 yıl boyunca geçerli olacak. Ortaöğretim ve ön lisans sınav sonuçları ise sınavlar 2 yılda bir düzenlendiğinden iki yıl boyunca geçerli olacak. KPSS lisans sonuçları ekranında adayların P1, P2, P3 puan türünden elde ettikleri sonuçlar ve doğru-yanlış cevap sayılar yer alacak. Peki KPSS lisans sınav sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi…

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Editor
 Fuat İğci
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KPSS lisans sınav sonuçları 2026 sonuc.osym.gov.tr! T.C. kimlik no ve şifreyle beraber KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:33

sonuç açıklama sistemi yoğun ilgi görüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bazı merkezi sınav sonuçlarının erken açıklanması sebebiyle gözler tarihine çevrildi. sınavı sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber sorgulanabilecek. Alternatif olarak şifresini unutan adaylar, yeni şifre edinebilir veya giriş seçeneğiyle sonuç ekranına giriş yapabilirler. 2026 yılında KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül’de Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül’de tamamlandı. Sosyal medyada ve bazı kaynaklarda sonuçların bugün açıklanabileceği iddiası gündem oldu. KPSS sonuçları ilan edildikten sonra ihtiyaç duyulan kadrolara yönelik kılavuz hazırlanacak ve tercih maratonu başlayacak. KPSS lisans sınavı değerlendirmesi yapılırken sınavda kopya çektiği, kural ihlali yaptığı tespit edilen adayların puan hesaplaması yapılmayacak. Peki KPSS lisans sınavı sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, KPSS lisans sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026…

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI 2026 BUGÜN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 4 yıllık lisans mezunu adayların katıldığı KPSS lisans sınavı sonuçları 7 Ekim tarihinde ilan edilecek. Sosyal medyada ve bazı kaynaksız sayfalarda yer alan sonuçların bugün (6 Ekim) tarihinde ilan edileceği bilgisi gerçeği yansıtmıyor.

KPSS lisans sınavı sonuçları sistemde yoğunluk yaşanmaması için sabah erken saatlerde ilan edilecek. Sonuçların en geç saat 13.00’a kadar ÖSYM’nin resmi web adresinden duyurulması bekleniyor.

KPSS lisans sınav sonuçları 2026 sonuc.osym.gov.tr! T.C. kimlik no ve şifreyle beraber KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?

LİSANS KPSS SINAV SONUÇLARI 2026 SORGULAMA EKRANI

KPSS lisans sınavı sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar hızlı sorgulama işlemi için mobil uygulama üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilecek. “ KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuç ekranına giriş yapabilecek. Alternatif olarak şifresini unutan lisans mezunları e-Devlet giriş seçeneğiyle de sonuç ekranına ulaşabilir.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (açıklanınca aktif olacaktır)

KPSS lisans sınav sonuçları 2026 sonuc.osym.gov.tr! T.C. kimlik no ve şifreyle beraber KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?

2026 KPSS LİSANS SONUÇ EKRANINDA NELER OLACAK?

KPSS lisans sınav sonuçları ekranında KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları ayrı ayrı yer alacak. Sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puanlar 100 puan üzerinden yer alacak. Adayların soru dağılımlarına göre P1, P2, P3 puan türünden elde ettikleri sonuçlar sonuç ekranına görüntülenebilecek. Ayrıca doğru-yanlış ve boş cevap sayıları yer alacak.

KPSS lisans sınav sonuçları 2026 sonuc.osym.gov.tr! T.C. kimlik no ve şifreyle beraber KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?

KPSS LİSANS PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS P1, P2, P3 puan türüyle birçok belediye, vakıf, bakanlık personel alımı yapıyor. Son olarak 2026 yılında yapılan merkezi atamalarda afet ve acil durum yönetmeliği başkanlığı, il özel idareleri, çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi başkanlığı, darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü, devlet demiryolları, elektrik üretim genel müdürlüğü, et ve süt kurumu genel müdürlüğü, karayolları genel müdürlüğü, meteoroloji genel müdürlüğü, sosyal güvenlik kurumu başkanlığı gibi kurumlar alım yapıyor.

KPSS lisans sınav sonuçları 2026 sonuc.osym.gov.tr! T.C. kimlik no ve şifreyle beraber KPSS lisans sonuçları açıklandı mı?

 

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#E-Devlet
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#KPSS lisans
#6 Ekim
#T.c. Kimlik Numarası
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