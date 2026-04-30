Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

Milyonlarca kamu personeli adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) süreci için takvim kesinleşti. Bu yıl, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinin tamamında sınav düzenleneceği için başvuru yoğunluğu her zamankinden daha fazla olacak. 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 19:53

2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi, memur olma hedefiyle sınavlara katılacak adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile birlikte bu yıl yapılacak KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının tarihleri netlik kazandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.
KPSS Ortaöğretim (Lise) başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve sınav 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Lisans sınavı başvuruları 1-13 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek ve sınav 6 Eylül'de yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi sınavı başvuruları da 1-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve sınavlar 12-13 Eylül'de yapılacak.
KPSS Önlisans sınavı başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve sınav 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim (Lise) başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavı 25 Ekim tarihinde yapılacak. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım tarihinde erişime sunulacak.

KPSS LİSANS VE ALAN BİLGİSİ BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Lisans sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Alan Bilgisi sınavı için başvurular 1-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. KPSS Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Önlisans sınavı için başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. KPSS Önlisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS 2026 Önlisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

