KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 KPSS başvuru ve sınav takvimi, memur olma hedefiyle sınavlara katılacak adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile birlikte bu yıl yapılacak KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının tarihleri netlik kazandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim (Lise) başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavı 25 Ekim tarihinde yapılacak. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım tarihinde erişime sunulacak.

KPSS LİSANS VE ALAN BİLGİSİ BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Lisans sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Alan Bilgisi sınavı için başvurular 1-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. KPSS Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Önlisans sınavı için başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. KPSS Önlisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS 2026 Önlisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.