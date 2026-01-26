Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınavları ne zaman? Başvuru tarihleri ve sınav takvimi

KPSS 2026 sınav ve başvuru tarihleri, bu yıl sınava katılmayı hedefleyen milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda KPSS lisans oturumları her yıl, önlisans ve ortaöğretim oturumları ise iki yılda bir düzenleniyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 19:40

KPSS 2026 takvimi, kamu kurumlarında memur olma hayali taşıyan adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans sınav tarihleri ile başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar merak edilirken, gözler ÖSYM’nin resmi sınav takvimine odaklandı.

Sınava hazırlanan adaylar, KPSS başvurularının ne zaman alınacağını ve oturumların hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor.

2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde tamamlanacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2026 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS lisans oturumları;

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

