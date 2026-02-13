Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kredi kartı limitleri düştü mü ne zaman düşürülecek? Kredi kartı limitlerine düzenleme

Yeni kredi kartı limit kısıtlamasında son durum vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan düzenleme ile kredi kartı ve kredi limitlerinde değişikliğe gidilirken, özellikle 400 bin TL üzerindeki kartlarda kullanıma bağlı limit düşüşü uygulanabileceği ifade ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kredi kartı limitleri düştü mü ne zaman düşürülecek? Kredi kartı limitlerine düzenleme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 17:03

Kredi kartı limiti ne zaman düşecek sorusu, BDDK’nın duyurduğu yeni düzenleme sonrası en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından getirilen kurallarla birlikte kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yeni uygulamaya göre limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kartlarda, kullanım oranına bağlı olarak kademeli limit azaltımı yapılabilecek; limitin tamamı kullanılmıyorsa aşamalı indirime gidilecek.

Kredi kartı limitleri düştü mü ne zaman düşürülecek? Kredi kartı limitlerine düzenleme

KREDİ KARTI LİMİTLERİ NE ZAMAN AZALTILACAK?

Kart sahiplerinin limit azaltım işlemleri 15 Şubat 2026 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

Kredi kartı limitleri düştü mü ne zaman düşürülecek? Kredi kartı limitlerine düzenleme

Kart sahiplerinin, tüm bankalardaki toplam kart limitlerinin 400 bin TL’nin üzerinde olması halinde, son bir yıl içerisindeki en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim tarihindeki kullanılmayan kart limitlerinin, bankalarca kısmi bir oranda düşürülmesi kararlaştırıldı.

Bankalar tarafından, tüm kart sahiplerinin kredi kartı limitlerinin, 1 Ocak 2027 tarihine kadar aylık/yıllık ortalama gelirleriyle uyumlu hale getirilmesine yönelik belirlemeler yapıldı.

ETİKETLER
#Kart Harcamaları
#Kredi Kartı Limitleri
#Bddk Düzenleme
#Limit Azaltımı
#Gelir Uyumu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.