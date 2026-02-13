Kredi kartı limitleri düştü mü ne zaman düşürülecek? Kredi kartı limitlerine düzenleme

Kredi kartı limiti ne zaman düşecek sorusu, BDDK’nın duyurduğu yeni düzenleme sonrası en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından getirilen kurallarla birlikte kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yeni uygulamaya göre limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kartlarda, kullanım oranına bağlı olarak kademeli limit azaltımı yapılabilecek; limitin tamamı kullanılmıyorsa aşamalı indirime gidilecek.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ NE ZAMAN AZALTILACAK?

Kart sahiplerinin limit azaltım işlemleri 15 Şubat 2026 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

Kart sahiplerinin, tüm bankalardaki toplam kart limitlerinin 400 bin TL’nin üzerinde olması halinde, son bir yıl içerisindeki en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim tarihindeki kullanılmayan kart limitlerinin, bankalarca kısmi bir oranda düşürülmesi kararlaştırıldı.

Bankalar tarafından, tüm kart sahiplerinin kredi kartı limitlerinin, 1 Ocak 2027 tarihine kadar aylık/yıllık ortalama gelirleriyle uyumlu hale getirilmesine yönelik belirlemeler yapıldı.