Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma nasıl yapılır şartları neler?

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar, BDDK’nın hayata geçirdiği yapılandırma adımlarını yakından takip ediyor.

Yeni düzenleme ile birlikte borçların daha uzun vadeye yayılarak yeniden planlanması mümkün hale gelirken, bu uygulamadan kimlerin yararlanabileceği ve başvuru sürecinin nasıl işleyeceği merak konusu oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) finansal istikrarın sağlanması ve finansal tüketicinin korunması için koordineli düzenlemeler içeren bir paketin hayata alındığını duyurdu.

YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR ŞARTLARI NELER?

Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak.

Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde bu tutar limit aşımı olarak kabul edilmeyecek.

KART VE KMH LİMİTLERİ NE KADAR OLDU?

Düzenlemenin en çarpıcı ayağı ise kredi kartı ve Kredili Mevduat Hesapları (KMH) için uygulandı. Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda düşürülecek.

Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027’ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek.

Yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut kredi kartlarının limitlerinin artırılması işlemlerinde yalnızca aylık veya yıllık ortalama gelirin esas alınacak ve gelir düzeyi bankaya ispat edilecek.