Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma nasıl yapılır şartları neler?

Kredi kartı borçlarına yönelik yapılandırma takvimi vatandaşlar tarafından yakından izlenmekte. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun aldığı karar kapsamında, kredi kartı borçları 48 aya varan vadelerle yeniden düzenlenebilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma nasıl yapılır şartları neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 19:50

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar, BDDK’nın hayata geçirdiği yapılandırma adımlarını yakından takip ediyor.

Yeni düzenleme ile birlikte borçların daha uzun vadeye yayılarak yeniden planlanması mümkün hale gelirken, bu uygulamadan kimlerin yararlanabileceği ve başvuru sürecinin nasıl işleyeceği merak konusu oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) finansal istikrarın sağlanması ve finansal tüketicinin korunması için koordineli düzenlemeler içeren bir paketin hayata alındığını duyurdu.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma nasıl yapılır şartları neler?

YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR ŞARTLARI NELER?

Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak.

Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde bu tutar limit aşımı olarak kabul edilmeyecek.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma nasıl yapılır şartları neler?

KART VE KMH LİMİTLERİ NE KADAR OLDU?

Düzenlemenin en çarpıcı ayağı ise kredi kartı ve Kredili Mevduat Hesapları (KMH) için uygulandı. Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda düşürülecek.

Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027’ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek.

Yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut kredi kartlarının limitlerinin artırılması işlemlerinde yalnızca aylık veya yıllık ortalama gelirin esas alınacak ve gelir düzeyi bankaya ispat edilecek.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.