Kubilay Kaan Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu olayı nedir? Kubilay Kaan Kundakçı kimdir, neden öldürüldü?

İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki Sıddık Sokak’ta dün gece saatlerinde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken konuyla bağlantılı olduğu iddia edilen Canbay’ın eski sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Kubilay Kaan Kundakçı kariyerinde Fatih Karagümrük, Feriköy, Güneştepespor, Ataşehir gibi takımlarda forma giymişti. Son olarak Kars 36 Spor’da kariyerini sürdürüyordu. Genç sporcunun hayatını kaybetmesinin ardından birçok futbol kulübü taziye paylaşımında bulundu. Peki Kubilay Kaan Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu olayı nedir? İşte, olaya ilişkin detaylar…

Bölgesel Amatör Lig’de top koşturan Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Saldırı yaşanırken rap dünyasının yakından tanıdığı Canbay lakaplı Vahap Canbay'ında olay yerinde olduğu öğrenilid.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından rapçi Canbay’ın ifadesine başvuruldu. İfadenin ardından Canbay’ın eski kız arkadaşı, Aleyna Kalaycıoğlu’nun gözaltına alındığı ifade edildi.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası yaptığı açıklamada oğlunun arabuluculuk yapmak için olay yerinde olduğunu ifade etti. Baba Kundakçı " "Oğlum 21 yaşındaydı, Kars 36 Spor’da futbol oynuyordu. Birkaç ay önce oraya gitmişti. Bayram izni için buraya gelmişti. Tatil için gelmişti. Arkadaşları arabuluculuk yapması için çağırmış. ‘Aleyna ablan seni dinler’ diyerek ricada bulunmuşlar.

Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte Ümraniye’deki bir müzik stüdyosuna gidiyorlar. Arabada bekledikleri sırada iki araç geliyor. Araçlardan birinin çakarlı olduğu kesin. Çıkan tartışma sonucunda silahlar patlıyor ve oğlum vuruluyor. Olayı gerçekleştiren kişinin deniz yoluyla yurt dışına kaçtığını duyduk. Yetkililerden yardım istiyorum. Zanlıların yakalanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI KİMDİR?

Kubilay Kaan Kundakçı, 6 Ekim 2005 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Santrafor olarak görev yapan Kundakçı, kariyerine Ataşehir’de başlarken birçok önemli takımda forma giydi.

Kubilay Kaan Kundakçı, Ümraniyespor altyapısında forma giydikten sonra 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük altyapısına transfer olmuştu.

Feriköy takımının ardından 2025-2026 sezonunda Kars 36 Spor’da forma giymeye başladı. 19 Mart’ta İstanbul Ümraniye’de bir araca açılan silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

1998 yılında Bursa’da dünyaya gelen Aleyna Kalaycıoğlu, Yalova’da büyüdükten sonra İstanbul’a yerleşmiştir. 2021 yılında Survivor’da gönüllüler takımında gösterdiği performansla ün kazanan Kalaycıoğlu, çıkardığı single çalışmasıyla müzik dünyasına giriş yaptı. Rapçi Canbay’ın eski sevgilisi olduğu bilinen Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırıya uğramasının ardından gözaltına alındı. Konuyla ilgili yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

KARS 36 SPOR KULÜBÜ’NDEN TAZİYE PAYLAŞIMI

Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz"