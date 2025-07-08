Küçük çocukların üzerine inşaattan moloz atıldı! Birinin durumu ağır!

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde yoldan geçen çocuklar dehşeti yaşadı. İnşaattan yola doğru atılan molozlar üç çocuğun üzerine düştü. Olayda birinin durumu ağır olmak üçere 3 çocuk yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde konut inşaatında sorumsuzluk felaketi getirdi. Yoldan geçen çocukların üzerine moloz atıldı.

İnşaatı süren binada yol kenarında yürüyen çocuklar molozların altında kaldı. 9 yaşındaki E.Ç ağır yaralandı. Diğer iki çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaralı çocuğun tedavisi sürüyor. Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.