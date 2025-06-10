Küçük kız okul kantininden aldı, babası bilekliği görünce şoke oldu

Okuldan dönen küçük kızın kolundaki bileklik, babasının dikkatinden kaçmadı. Boncukları inceleyen baba, fark ettiği detay karşısında neye uğradığını şaşırdı.

İstanbul Sultangazi'de bir ilkokulun kantininde satılan bileklik üzerindeki haç sembolü, bir velinin tepkisine yol açtı. Okuldan dönen kızının kolundaki bilekliği fark eden baba, üzerindeki işareti görünce durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

BABASI BİLEKLİĞİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

5 Haziran Çarşamba günü Sultangazi 50. Yıl İlköğretim Okulu’ndaki olayda ilkokul öğrencisi bir kız çocuğu, arkadaşında gördüğü bilekliği beğenerek okul kantininden aynı modelden satın aldı. Eve geldiğinde bilekliği babasına gösteren küçük kızın kolundaki aksesuarı inceleyen baba, boncuklar arasında haç sembolü bulunduğunu fark etti.

Duruma tepki gösteren veli, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, çocuğun kolundaki bileklik üzerinde haç işaretleri yer aldığı görülüyor. Bilekliğin okul kantininde satılması sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Olayla ilgili okul yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.