Küçükçekmece'de yurt binasında korkutan yangın

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen yangın korku dolu anlara yaşattı. Yurt olarak kullanılan binanın tadilatı sırasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çalışmaları sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangın, Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurt binasında tadilat çalışması yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İŞÇİLER KENDİNİ DIŞARIYA ATTI

Yangın kısa sürede büyürken, işçiler kendilerine dışarıya attı. Bu sırada yangını gören vatandaşlar ve işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

DUMANLAR E5'İ KAPLADI

Yangın esnasında binadan çıkan dumanlar E5 karayolunu kaplarken, olay yerine gelen polis ekipleri E5 yan yolu trafiğe kapattı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler inceleme başlattı.