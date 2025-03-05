Küçükçekmece’de silahlı çatışma: Akrabalar birbirine girdi!

İstanbul Küçükçekmece’de 3 kişi, aralarında husumet bulunan akrabalarının iş yerine silahlı saldırı düzenledi. İş yerinden karşılık verilmesiyle çıkan çatışmada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili yaralı da dahil 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, saat 17.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

İddiaya göre, araçla gelen 3 şahıs, husumetli akrabalarının deri atölyesine silahla saldırı düzenledi. Ateş edilmesi üzerine iş yerinden de silahla karşılık verildi. Bunun üzerine gelen şahıslardan ikisi araçlarıyla kaçmaya çalışırken, saldıranlardan H.K. (16) isimli şahıs yaralandı.

Yaralanan şahıs, iki sokak arkadaki bir apartmana kadar koştuktan sonra durup yardım istedi. Otomobildeki diğer iki şahıs ise aracı olay yerine yakın bir bölgede bırakıp yaya olarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı H.K’yi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alarak, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra polis, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından deri atölyesinden silahla karşılık veren 2 kişi ile saldırıda yaralanan H.K. isimli şahıs olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.