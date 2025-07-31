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 | Banu İriç

Kumpir zehirlenmesi davasında şaşkına çeviren itiraf: 'Uyarıları ciddiye almadık'

İzmir'de kumpirden zehirlenerek hayatını Servet Polat'ın ailesinin şikayetçi olması üzerine mahkemede ilk duruşma görüldü. Davaya daha önce dükkandan kumpir yiyerek zehirlenen başka kişiler de tanık olarak söz aldı. İşletme sahibi ve eşinin savunmaları pes dedirtti.

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Kumpir zehirlenmesi davasında şaşkına çeviren itiraf: 'Uyarıları ciddiye almadık'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 18:03

İzmir'in Buca ilçesinde kumpir zehirlenmesi sonrası Servet Polat'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili davada ilk duruşma görüldü. İş yeri sahibinin 20 yıla kadar hapisle yargılandığı davada sanık. N.D ve eşinin savunması dikkat çekti. Mahkemede daha önce yemek yiyerek zehirlenip iş yerine uyarıda bulunan tanıklar da konuştu.

Kimlik tespitinin ardından söz verilen sanık N.D, iş yerini eşiyle çalıştırdıklarını belirterek, ürünlerde kullanılan malzemeyi günlük olarak aldıklarını, olaydan bir hafta önce de denetlendiklerini savundu.

Kumpir zehirlenmesi davasında şaşkına çeviren itiraf: 'Uyarıları ciddiye almadık'

İŞ YERİ SAHİBİ MISIRDA SALMONELLA ÇIKTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

N.D. denetime gelen ekibin iş yerinde kumpir de yediğini belirterek, "Daha sonra heyet teşekkür edip gitti. Hijyene çok önem veriyoruz. Her ürünün faturası da vardır. O gün kumpiri ben yaptım. Vefat eden Servet Hanım'ın da ne yediğini bilmiyorum. 'Salmonella' bakterisi mısırda çıktı. Vefattan dolayı da çok üzgünüm." dedi.

Maktulün kızı müşteki Bahar Zeyrek ise gözyaşlarıyla annesinin ölümünde ihmali olanlardan hesap sorulmasını istedi.

Kumpir zehirlenmesi davasında şaşkına çeviren itiraf: 'Uyarıları ciddiye almadık'

"YEDİĞİMİZ KUMPİRDE MISIR YOKTU"

Yedikleri kumpirde mısırın bulunmadığını belirten Zeyrek, "Annem bir haftada 6 kilo verdi. Annemi tuvaletini yaparken ölü buldum. Ben ve oğlum da zehirlendik. Sonuna kadar şikayetçiyim." diye konuştu.

Maktulün oğlu müşteki Murat Polat ise annesinin taburcu edildikten sonra yeniden rahatsız olduğunu ve sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi.

BAŞKA ZEHİRLENENLER DE SÖZ ALDI

Duruşmada, iş yerinde kumpir yedikten sonra zehirlenen bazı kişilere de söz verildi.

Kendisiyle çocuğu ve eşinin de zehirlendiğini ifade eden A.E, "Ürünlerde çapraz bir bulaş vardı. Oğlum odasında 'ölmek istiyorum' diye bağırmıştı. Hastalık süreci 8 gün sürdü." dedi.

ZEHİRLENDİKTEN SONRA İŞ YERİNİ ARAMIŞLAR

Zehirlendikten sonra işletmeyi aradığını ve satış yapılmaması yönünde uyarıda bulunduğunu ifade eden D.K. ise "O gün o ürünleri kaldırsalardı bu talihsiz olay yaşanmazdı. Günde 4-5 kez acil servise gittim. İşe de gidemedim, psikolojik olarak çok etkilendim." ifadesini kullandı.

Söz verilen sanık N.D. ise D.K'nın uyarısının ardından aynı gün ürünleri değiştirdiğini ileri sürdü.

Müşteki ifadelerine karşı söz verilen N.D, "Çocuklarıma yedirmediğim ve kendi yemediğim hiçbir ürünü satmadım." dedi.

"UYARILARI CİDDİYE ALMADIK"

Duruşmada tutuklu sanık N.D'nin eşi C.D. de tanık olarak verdiği ifadesinde olay tarihinde kumpiri birlikte hazırladıklarını belirterek, zehirlenme vakalarını telefon aracılığıyla uyarı gelince öğrendiklerini söyledi.

heyeti başkanının, "Önlem aldınız mı?" sorusuna C.D, "İlk başta ciddiye almadık, sonrasında uyarılar gelince de dükkanı kapattık." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş sundu.

Aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın iş yerinde birlikte çalıştıkları eşi C.D. hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına hükmedip duruşmayı erteledi.

NE YAŞANMIŞTI?

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü.

Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Olaydan 2 gün sonra evinin tuvaletinde öldüğü belirlenen Servet Polat'ın ailesi işletmeden şikayetçi olmuş, gözaltına alınan işletme sahibi N.D. tutuklanmıştı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporunda Polat'ın ölümünün, "gıda zehirlenmesi" sonucu meydana geldiğine yer verilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz raporunda da satışa sunulan kumpir numunesinde "salmonella" bakterisi bulunmuştu.

Davanın iddianamesinde, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti"nden de 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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ETİKETLER
#mahkeme
#dava
#Ndf
#Kumpir Zehirlenmesi
#Mısır Salmonella
#İzmir Buca
#Servet Polat
#Yaşam
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