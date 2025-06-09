Kural tanımazlar sulama kanalını mahvetti! Hayvan pislikleriyle doldu

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da bazı bilinçsiz vatandaşlar kurbanlıklarını kesim alanlarının dışında kesti. Adana'da sulama kanalları hayvanlara ait deriler ve iç organlarla doldu taştı.

Kurban Bayramı'nda ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, soluğu belediyelerin belirlediği noktalarda aldı. Ancak bazı kural tanımaz vatandaşlar, hayvanları cadde ve sokaklarda kesti. Adana'da sulama kanalları hayvanlara ait deriler ve iç organlarla doldu taştı.

ETRAFI KÖTÜ KOKU KAPLADI

Yüreğir ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi’ndeki sulama kanallarına kurban sakatatları attı. Kurban derisi, iç organları başta olmak üzere birçok artık atılan kanallarda kötü koku oluştu. Çevredekiler duruma tepki gösterdi.