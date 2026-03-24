Kurban Bayramı hangi ayda 9 gün tatil olacak mı?

2026 yılı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde yine bayram tatili planlamaları öne çıkıyor. Özellikle Kurban Bayramı için 9 gün tatil olacak mı sorusu öğrencilerden çalışan kesime kadar herkesin ilgisini çekiyor. Ramazan Bayramı sonrası dikkatler yaz dönemine denk gelen Kurban Bayramı tarihleri üzerine yoğunlaştı. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor ve tatil süresi uzatılacak mı?

Yaz mevsimine yaklaşılırken tatil planı yapan milyonlarca kişi, 2026 resmi takvimini yakından inceliyor. Özellikle tarihleri ve tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Ramazan Bayramı sonrasında yeniden gündeme gelen beklentisi, turizm ve ulaşım sektörünü de hareketlendirdi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Arefe gününün Salı gününe denk gelmesi nedeniyle Pazartesi günü ve Salı günü öğleden sonrasına izin verilirse ve bu 1,5 günlük idari izin bayram süresine eklenirse, hafta sonlarıyla birleşerek 9 günlük tatil mümkün olacak.c

2026 KURBAN BAYRAMI HANGİ AY?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri netleşti. Kurban Bayramı arefesi bu yıl 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bayram tatili 27 Mayıs’ta başlayacak, toplamda 4 gün sürecek ve 30 Mayıs Cumartesi bayramın son günü olacak.

  • 26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arifesi (Hicri 1447 - 9 Zilhicce)
  • 27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce)
  • 28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce)
  • 29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce)
  • 30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)
