Kurban Bayramı hangi ayda 9 gün tatil olacak mı?

Yaz mevsimine yaklaşılırken tatil planı yapan milyonlarca kişi, 2026 resmi takvimini yakından inceliyor. Özellikle Kurban Bayramı tarihleri ve tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Ramazan Bayramı sonrasında yeniden gündeme gelen bayram tatili beklentisi, turizm ve ulaşım sektörünü de hareketlendirdi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Arefe gününün Salı gününe denk gelmesi nedeniyle Pazartesi günü ve Salı günü öğleden sonrasına izin verilirse ve bu 1,5 günlük idari izin bayram süresine eklenirse, hafta sonlarıyla birleşerek 9 günlük tatil mümkün olacak.c

2026 KURBAN BAYRAMI HANGİ AY?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri netleşti. Kurban Bayramı arefesi bu yıl 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bayram tatili 27 Mayıs’ta başlayacak, toplamda 4 gün sürecek ve 30 Mayıs Cumartesi bayramın son günü olacak.