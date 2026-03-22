Kurban Bayramı tarihi 2026! Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, ne zaman başlayacak?

Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Ülkemizde milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Kurban Bayramı, havaların ısındığı yaz aylarına denk geldiğinden şimdiden otel rezervasyonları, uçak ve otobüs biletleri yoğun ilgi görüyor. Kurban Bayramı’ndan bir gün öncesi olan arefe günü yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi milyonlarca emekli Kurban Bayramı’nda emekli bayram ikramiyesi ödemesi alacak. 18 milyon İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için okullar bu yıl 26 Haziran’da kapanacak. Kurban Bayramı, okulların açık olduğu Mayıs ayında olacağından öğrenciler ek olarak tatil yapma fırsatı yakalayacak. Kurban Bayramı tatili normal şartlarda 4.5 gün sürüyor. Bayramın hafta içi başlayacak olması sebebiyle 9 gün tatil beklentisi arttı. Peki Kurban Bayramı kaç gün, ne zaman başlayacak? İşte, 2026 Kurban Bayramı takvimi…

KURBAN BAYRAMI 2026 TARİHİ NE ZAMAN?

İslam alemi için önemli günlerin başında gelen Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı’nın ardından gözler Kurban Bayramı’na çevrildi. Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği bayram, bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramın arefesi olan 26 Mayıs ise yarım gün olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

Açıklanan takvime göre Kurban Bayramı, normal şartlarda arefe günüyle beraber 4.5 gün sürüyor. Kurban Bayramı’nın ilk günü Çarşamba gününe denk geldiğinden öncesinin tatille birleştirilmesi gündeme geldi. Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle şimdiden 9 günlük tatil beklentisi oluştu. Konuyla ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra tatille ilgili karar alınacak.

BAYRAM TATİLİ HANGİ İHTİMALDE 9 GÜN TATİL OLACAK?

Takvime göre Kurban Bayramı’nın 1. günü 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Öncesindeki 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı’nın da tatile eklenmesiyle beraber tatilin 9 gün olma ihtimali bulunuyor. 23 Mayıs ve 22 Mayıs zaten cumartesi-pazar gününe denk geldiğinden sadece o haftanın Pazartesi ve Salı gününün tatile eklenmesiyle Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

OKULLARIN AÇIK OLDUĞU TARİHE DENK GELECEK

Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından her yıl miladi takvimde farklı günlere denk geliyor. Geçtiğimiz yıllarda okulların kapalı olduğu tarihlere denk gelen bayram tatili bu yıl okulların açık olduğu tarihte idrak edilecek.

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen bayram tatilinde dinlenme fırsatı yakalayacak. Okullarda bu eğitim yılı 26 Haziran’da sona erecek. 27, 28, 29, 30 Mayıs tarihlerinde okullar, bayram sebebiyle kapalı olacak.

Bayram tatilinin 9 güne uzatılması durumunda memurlar idari izinli olacağından okullar için de benzer şekilde tatil toplam 9 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI’NDA KAPALI OLACAK YERLER

Kurban Bayramı’nda okul, üniversite, anaokulu, kreş gibi eğitim kurumlarının yanı sıra birçok kamu kurumu kapalı olacak. Kurban Bayramı’nda belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, noterler, muhtarlıklar hizmet vermeyecek. Benzer şekilde özel işletmelerden olan kargo firmaları, bankalar kapalı olacak. Eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler, bayram dönüşü hizmet vermeye başlayacak. Eczaneler, nöbet sistemine uygun çalışırken hastanelerin ise acil servisleri 24 saat açık olacak.