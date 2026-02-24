Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kurban Bayramı tarihi 2026 ne zaman hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı 2026 tarihi için araştırmalar başladı. Müslüman âlemi için büyük manevi anlam taşıyan, yardımlaşma ve paylaşma ruhunun doruğa ulaştığı Kurban Bayramı, her sene Hicri takvime göre değiştiği için Miladi takvimde farklı zamanlara denk düşüyor. 2026 yılında ise Kurban Bayramı, baharın ve yazın başlangıcı olan Mayıs ayının son günlerinde idrak edilecek. Bayramın hafta içine denk gelmesi, memurlar ve özel sektör çalışanları için hafta sonu tatiliyle birleşerek uzun bir dinlenme ve seyahat imkânı sunuyor. Bu uzun soluklu tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler için resmi Kurban Bayramı ve arife gününün tarihleri büyük önem arz ediyor. Peki, Kurban Bayramı tarihi 2026 ne zaman hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kurban Bayramı tarihi 2026 ne zaman hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 21:03

Her yıl büyük bir coşkuyla karşılanan ve milyonlarca kişinin tatil planlarını şekillendiren Kurban Bayramı'nın 2026 yılındaki tarihleri şimdiden merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre belirlenen Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş günleri netleşti. 2026 yılında bahar aylarının sonuna denk gelen Kurban Bayramı, çalışanlar için uzun soluklu bir tatil fırsatı sağlıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı tarihi 2026 ne zaman hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

KURBAN BAYRAMI 2026 BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

2026 yılında Kurban Bayramı'nın başlangıç tarihi kesinleşti. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce idrak edilen ve resmi olarak yarım gün tatil kabul edilen Arife Günü, 2026 yılında haftanın ikinci iş günü olan 26 Mayıs Salı gününe rastlıyor. Kurban Bayramı'nın 1. Günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba gününe rastlıyor. Bayram, bu tarihte başlayarak dört gün boyunca sürecek. Kurban Bayramı’nın 4. Günü 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü kutlanacak.

Kurban Bayramı tarihi 2026 ne zaman hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

2026 Kurban Bayramı resmi tatil süresi, arife gününün yarım gün ve bayramın dört gün olmasıyla birlikte toplamda 4,5 gün olacaktır. Ancak pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi durumunda 9 günlük bir tatil olması olasıdır. Konuyla ilgili resmi makamlardan yapılacak açıklama doğrultusunda bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı netleşecek.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.