Kurban Bayramı tarihi 2026 ne zaman hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Her yıl büyük bir coşkuyla karşılanan ve milyonlarca kişinin tatil planlarını şekillendiren Kurban Bayramı'nın 2026 yılındaki tarihleri şimdiden merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre belirlenen Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş günleri netleşti. 2026 yılında bahar aylarının sonuna denk gelen Kurban Bayramı, çalışanlar için uzun soluklu bir tatil fırsatı sağlıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç gün sürecek?

KURBAN BAYRAMI 2026 BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

2026 yılında Kurban Bayramı'nın başlangıç tarihi kesinleşti. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce idrak edilen ve resmi olarak yarım gün tatil kabul edilen Arife Günü, 2026 yılında haftanın ikinci iş günü olan 26 Mayıs Salı gününe rastlıyor. Kurban Bayramı'nın 1. Günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba gününe rastlıyor. Bayram, bu tarihte başlayarak dört gün boyunca sürecek. Kurban Bayramı’nın 4. Günü 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

2026 Kurban Bayramı resmi tatil süresi, arife gününün yarım gün ve bayramın dört gün olmasıyla birlikte toplamda 4,5 gün olacaktır. Ancak pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi durumunda 9 günlük bir tatil olması olasıdır. Konuyla ilgili resmi makamlardan yapılacak açıklama doğrultusunda bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı netleşecek.