Kurban Bayramı tatili tarihleri ve günleri için 2026 yılına yönelik geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş, yaklaşık bir ay sonra Kurban Bayramı tatili için yola koyulacak. Ramazan Bayramı’nın ardından gelen Kurban Bayramı bu yıl Mayıs ayında kutlanacak. 1 Mayıs (Cuma) Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs (Salı) Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Kurban Bayramı ile Mayıs ayının yarısı resmi izin olacak. Hafta sonu izinleriyle birlikte (Cumartesi ve Pazar günleri dahil), Mayıs ayında toplam tatil süresi 15,5 gün olarak hesaplanıyor. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu sorusu araştırılmaya devam ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihleri arasına denk geliyor. 26 Mayıs Salı günü ise Arefe günü olarak kabul ediliyor. Pazartesi gününün tatile dahil edilmesi halinde bayram tatili süresinin 9 güne çıkarılması hem turizm sektörü temsilcileri hem de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında karar açıklandı.

HABERİN ÖZETİ Kurban Bayramı tatili ne zaman hangi gün? Kurban Bayramı 9 gün mü oldu? 2026 yılı Kurban Bayramı tatili, Pazartesi gününün de idari izin kapsamına alınmasıyla 9 güne çıkarıldı. 2026 yılı Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramın Arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Kamu çalışanlarının tatili, 26 Mayıs Salı öğleden sonra başlayacak şekilde bir buçuk gün uzatıldı. Bu düzenleme ile toplamda 9 günlük bir tatil imkanı sağlanmış oldu.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, 2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayının sonunda idrak edilecek. Bayramın arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, dört gün sürecek bayramın takvimi şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Kurban Bayramı bu sene 27-30 Mayıs tarihleri arasında yerine getirilecek. Pazartesi gününün bayram iznine eklenmesiyle birlikte bu süre 9 güne uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Bu sene Kurban Bayramı’nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum."