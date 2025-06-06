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 | Merve Yaz

Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı! Türkiye'nin dört bir yanından bayram namazı manzaraları

Türkiye genelinde 81 ilde de camilere Kurban Bayramı namazına milyonlarca Müslüman akın etti. Başta Ayasofya, Sultanahmet, Ulu Camii gibi camiler olmak üzere yurt genelindeki camiler doldu taştı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 09:35

İstanbul'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabah erken saatlerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Camiye sığmayanlar namazı bahçede kıldı.

Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı! Türkiye'nin dört bir yanından bayram namazı manzaraları

Kurban Bayramı namazı İstanbul'da sabah 06.08'de eda edildi.

Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı! Türkiye'nin dört bir yanından bayram namazı manzaraları

Binlerce kişi, bayram namazını kılmak için erken saatlerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. Caminin içi kısa sürede dolarken, yer bulamayan vatandaşlar seccadelerini bahçeye sererek namazlarını dışarda kıldı.

Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı! Türkiye'nin dört bir yanından bayram namazı manzaraları

Yoğunluk nedeniyle cemaat cami avlusu ve çevresine taştı. İstanbul Valisi Davut Gül de bayram namazını Ayasofya'da kılanlar arasında yer aldı.

Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı! Türkiye'nin dört bir yanından bayram namazı manzaraları

Sultanahmet Camii'nde de büyük yoğunluk yaşandı. Binlerce Müslüman Sultanahmet Camii'nde birlikte saf tutarak Kurban Bayramı namazını kıldı.

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