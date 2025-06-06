Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı! Türkiye'nin dört bir yanından bayram namazı manzaraları

Türkiye genelinde 81 ilde de camilere Kurban Bayramı namazına milyonlarca Müslüman akın etti. Başta Ayasofya, Sultanahmet, Ulu Camii gibi camiler olmak üzere yurt genelindeki camiler doldu taştı.