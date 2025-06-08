Kurban kesimi sonrası mide bulandıran görüntü! Halk sağlığını hiçe saydılar

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde çevre sağlığını tehdit eden bir manzara ortaya çıktı. Akarcalı Mahallesi'ndeki sulama kanalları, kurban kesimi sonrası atılan sakatat ve artıklarla dolup taştı.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi’nde, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde sulama kanalları kurban kesiminden arta kalan atıklarla doldu. Bilinçsizce atılan sakatat, deri ve iç organlar nedeniyle çevrede yoğun bir koku yayılırken, mahalle sakinleri duruma sert tepki gösterdi.

Sulama amacıyla kullanılan kanalların içine atılan kurban atıkları hem çevre sağlığını tehdit etti hem de büyük bir görüntü kirliliğine yol açtı. Mahalle halkı, kötü kokular yüzünden evlerinin penceresini açamaz hale geldiklerini ve yetkililerden acil temizlik ve denetim talep ettiklerini söyledi.