Kurbanlıklar firarda! Bir bayram klasiği: Büyükbaşlar firar etti TEM'de ortalık birbirine girdi

30 May 2024 12:00 - Güncelleme : 30 May 2024 12:17

Emekli bayram ikramiyesi ile artık kurbanlık alınamıyor! SGK Uzmanı Karakaş: Ödeme 15 bin lira olsun

Emekli bayram ikramiyesi ile artık kurbanlık alınamıyor! SGK Uzmanı Karakaş: Ödeme 15 bin lira olsun

TEM Otoyolu'nda başıboş halde gezen büyükbaş hayvanlar sürücülere sıkıntılı anlar yaşattı. Sürücüler, otoyolun Avcılar mevkiinde aniden karşılaştıkları büyükbaş hayvanlara çarpmamak için büyük çaba harcadı.

SÜRÜCÜLERDEN KORNALI TEPKİ

Hızlarını düşüren sürücüler, korna çalarak hayvanların yolun ortasından çekilmesini sağlamaya çalıştı. Olay anı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik kameraları ile bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek. Öte yandan bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor.