Kurbanlıklar firarda! Bir bayram klasiği: Büyükbaşlar firar etti TEM'de ortalık birbirine girdi
Her Kurban Bayramı öncesi görmeye alıştığımız hayvan firarları görüntüleri bu yıl erken gelmeye başladı. İstanbul'da TEM Otoyolu'na çıkan büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte aksama meydana gelirken, görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
TEM Otoyolu'nda başıboş halde gezen büyükbaş hayvanlar sürücülere sıkıntılı anlar yaşattı. Sürücüler, otoyolun Avcılar mevkiinde aniden karşılaştıkları büyükbaş hayvanlara çarpmamak için büyük çaba harcadı.
SÜRÜCÜLERDEN KORNALI TEPKİ
Hızlarını düşüren sürücüler, korna çalarak hayvanların yolun ortasından çekilmesini sağlamaya çalıştı. Olay anı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik kameraları ile bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek. Öte yandan bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor.