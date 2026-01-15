Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Kurumsal Miraç Kandili mesajları! Patrona, müdüre ve iş arkadaşına gönderilecek mesajlar

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Kurumsal Miraç Kandili mesajları ise dikkat çekti.

Kurumsal Miraç Kandili mesajları! Patrona, müdüre ve iş arkadaşına gönderilecek mesajlar
Müslüman aleminin en mühim zamanlarından biri olan kandil günleri 2026 takvimi ile beraber belli oldu. Bugün Miraç Kandili idrak edilirken iş arkadaşına, müdüre göndermek üzere kurumsal Miraç Kandili mesajlarını sizler için derledik.

KURUMSAL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Miraç Kandili’nin; sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Miraç Kandili’nin iş hayatımıza ve özel yaşamımıza hayırlar getirmesini dilerim.

Kurumsal Miraç Kandili mesajları! Patrona, müdüre ve iş arkadaşına gönderilecek mesajlar

Bu mübarek gecenin; birlik, beraberlik ve huzur duygularımızı güçlendirmesini dilerim.

Miraç Kandili’nin tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederim.

Duaların kabul olduğu bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Miraç Kandili’nin gönüllerimize ferahlık, işlerimize bereket getirmesini dilerim.

Bu anlamlı gecenin, manevi huzur ve farkındalık kazandırmasını temenni ederim.

Miraç Kandili’nin hayırlı kapılar açmasını, umutlarımızı güçlendirmesini dilerim.

Kurumsal Miraç Kandili mesajları! Patrona, müdüre ve iş arkadaşına gönderilecek mesajlar

PATRONA, MÜDÜRE, İŞ ARKADAŞINA KANDİL MESAJLARI

Bu özel gecenin, manevi anlamda yenilenmeye vesile olmasını dilerim.

Miraç Kandili’nin; hayırlı ve güzel gelişmelere kapı açmasını temenni ederim.

Dualarınızın kabul, kalplerinizin huzurla dolu olmasını dilerim.

Bu mübarek gecenin, birlik ve dayanışmayı güçlendirmesini temenni ederim.

Miraç Kandili’nin; sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dilerim.

Bu anlamlı gecenin, hayırlı niyetlere vesile olmasını temenni ederim.

Miraç Kandili’nin; gönüllerimize ferahlık, hayatımıza huzur getirmesini dilerim.

Duaların kabul olduğu bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Miraç Kandili’nin; manevi değerlerimizi güçlendirmesini dilerim.

Bu müstesna gecenin, iyilik ve anlayışı artırmasını temenni ederim.

Miraç Kandili’nin; sağlık ve esenlik getirmesini dilerim.

#Yaşam
