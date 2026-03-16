Kurumsal (resmi) Kadir Gecesi mesajları 2026! İş arkadaşına, çalışanlara, farklı ve yeni Kadir Gecesi mübarek olsun sözleri

Müslümanların yol göstericisi ve rehberi Kur’anı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilmektedir. Bu anlamlı günde heyecanını yakın çevresiyle paylaşmak isteyenler ise Kadir Gecesi mesajlarına yöneldi. Mutluluk, huzur, sağlık temennili Kadir Gecesi sözleri yoğun ilgi görürken Facebook, Instagram, Twitter (X) gibi platformlarda paylaşılıyor. İslam alemi için Kadir Gecesi, 16 Mart Pazartesi gününü, salı gününe bağlayan gecedir. Kadir Gecesi’nde müslümanlar, dualar ederken, namazlarını kılar ve evlerde Kur’anı Kerim sesleri yükselir. İbadetlerini yerine getirenler ise sevdikleriyle beraber Kadir Gecesi heyecanını paylaşmak için Kadir Gecesi sözlerini tercih ediyor. Bizde en güzel, farklı, uzun, kısa, yeni ve kurumsal (resmi) Kadir Gecesi mesajlarını sıraladık. İşte, İş arkadaşlarına gönderebileceğiniz kurumsal Kadir Gecesi mesajları

KURUMSAL KADİR GECESİ MESAJLARI 2026 (KISA)

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor; Kadir Gecesi’nizi kutluyoruz.

Rahmet ve bereket kapılarının açıldığı Kadir Gecesi’nin tüm insanlığa huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

Duaların kabul olduğu bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyor, Kadir Gecesi’nizi kutluyoruz.

Bu mübarek gecenin ülkemize barış, milletimize sağlık ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ederiz.

Birlik, kardeşlik ve dayanışmanın güçlendiği bir Kadir Gecesi temennisiyle, mübarek gecenizi kutluyoruz.

Duaların kabul olduğu bu mübarek gecenin birlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini diliyoruz. Kadir Gece’niz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini diliyoruz. Kadir Gece’nizi kutlarız.



RESMİ KADİR GECESİ MESAJLARI ÖRNEKLERİ (UZUN)

Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’nin; sevgi, saygı ve hoşgörünün güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz. Bu mübarek gecenin ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur, bereket ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Kadir Gecesi’nin manevi atmosferinin kalplerimizi aydınlatmasını, umutlarımızı güçlendirmesini diliyoruz. Bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederiz.

Rahmet ve mağfiret gecesi olan Kadir Gecesi’nin; kalplerimize huzur, hayatımıza bereket getirmesini diliyoruz. Duaların kabul olduğu bu anlamlı gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eder, Kadir Gecesi’nizi kutlarız.

Duaların kabul olduğu, gönüllerin huzur bulduğu Kadir Gecesi’nin tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, Kadir Gecesi’nizi kutluyoruz.

Rahmet ve bereketin yeryüzüne indiği bu müstesna gecede, Kadir Gecesi’nin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyoruz. Birlik ve kardeşliğimizi pekiştiren bu anlamlı gecenin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

Manevi huzurun ve rahmetin en yoğun şekilde hissedildiği Kadir Gecesi’nin; kalplerimize umut, hayatımıza bereket getirmesini diliyoruz. Bu mübarek gecenin tüm insanlık için barış, kardeşlik ve dayanışmaya vesile olmasını temenni eder, Kadir Gecesi’nizi kutlarız.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin, toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesine vesile olmasını diliyoruz. Bu anlamlı gecenin ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ederiz.

İŞ ARKADAŞLARINIZA GÖNDEREBİLECEĞİNİZ KADİR GECESİ MESAJLARI

Kadir Gecesi’nin sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Dualarınızın kabul olduğu hayırlı bir gece geçirmenizi temenni ederim.

Bu mübarek gecenin kalbinize huzur, hayatınıza bereket getirmesini diliyor; Kadir Gecesi’nizi kutluyorum.

Kadir Gecesi’nin tüm güzellikleriyle size ve ailenize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim.

Bu anlamlı gecenin gönlünüze huzur, hayatınıza umut getirmesini diliyor; Kadir Gecesi’nizi kutluyorum.

Kadir Gecesi’nin rahmeti ve bereketinin hayatınıza güzellikler getirmesini temenni ederim. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi’nin rahmeti ve bereketinin hayatınıza güzellikler getirmesini temenni ederim. Hayırlı kandiller.



