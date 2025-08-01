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 | Yusuf Özgür Bülbül

Kuruyan gölet balıklara mezar oldu: Ekipler harekete geçti!

Bolu'nun Merkez ilçesine bağlı Çepni köyündeki tarımsal sulama göleti, sıcak hava ve yoğun sulama faaliyetleri nedeniyle kuruma noktasına geldi. Su seviyesindeki düşüş, gölette büyük çaplı balık ölümlerine yol açtı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 23:15

'nun Merkez ilçesine bağlı Çepni köyünde bulunan tarımsal göletinde, sıcak hava ve sulama faaliyetlerine bağlı olarak yaşanan kuruma sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Çepni köyü ve bölgesinin en önemli sulama kaynaklarından biri olan gölette, su seviyesinin hızla düşmesiyle balık ölümleri artış gösterdi.

Kuruyan gölet balıklara mezar oldu: Ekipler harekete geçti!

KIYIYA VURDU

Sıcak havanın etkisiyle tamamen kurumaya yüz tutan gölette, bazı balıkların çamur içinde oksijen bulmak için çırpındığı görüldü. Ölü balıklar kıyı şeridinde ve su yüzeyinde yoğun şekilde görüntülere yansırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla alakalı harekete geçti. Ekipler gölet çevresinde su seviyesi, oksijen durumu ve balık ölümleriyle ilgili inceleme yaptı.

Kuruyan gölet balıklara mezar oldu: Ekipler harekete geçti!

Göletin tamamen kuruma noktasına geldiğini belirten köy sakinlerinden Orhan Çalışır, "Tarım sulaması nedeniyle sular azaldı. Buraya su, ormandan kanal üzerinden geliyor. Su gelmediği için burası bu hale geldi, balıklar tamamen telef oldu. Yaklaşık yüzde 80 oranında balık zayiatı var. Göletin dibi tamamen balçık olduğu için suya girilemiyor" dedi.

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ETİKETLER
#bolu
#kuraklık
#sulama
#Balık Ölümü
#Çepni Köyü
#İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü
#Yaşam
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