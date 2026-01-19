Menü Kapat
Kurye yasağı saat kaçta bitecek, devam ediyor mu?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası motosiklet kullanımına yasak geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kurye yasağı saat kaçta bitecek belli oldu.

Kurye yasağı saat kaçta bitecek, devam ediyor mu?
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında kuryelere yasak geldi. İstanbul Valiliği ise yasağın biteceği saate ilişkin açıklamada bulundu.

KURYE YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK, DEVAM EDİYOR MU?

Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışları yasaklanan ağır tonajlı araçların bugün saat 16.00'da, kuryelerin ise yarın saat 10.00 itibarıyla yeniden trafiğe çıkabileceğini duyurdu.

Kurye yasağı saat kaçta bitecek, devam ediyor mu?

KURYE YASAĞI BİTTİ Mİ?

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci talimata kadar yasaklandığını duyurdu. Ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibariyle, kuryelerin trafiğe çıkış yasağı ise yarın saat 10.00 itibariyle sona erecek.

Kurye yasağı saat kaçta bitecek, devam ediyor mu?

MOTOSİKLET KURYE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Valiliği, sabah saatleride yaptığı ilk açıklamada, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını bildirmişti. Yapılan açıklamaya göre yasağın yarın saat 10.00'da biteceği öğrenildi.

